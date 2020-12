Quedan dos días y sólo 65% hizo la inspección vehicular

A dos días de culminar el plazo para la Inspección Técnica Vehicular (ITV), sólo el 65 por ciento de los 350 mil motorizados en el departamento de Cochabamba fueron inspeccionados.



El director departamental de Recaudaciones de la Policía, Mirko Escalera, declaró ayer que no existe una disposición superior para ampliar el plazo y que la multa de 100 bolivianos para los propietarios que no cumplieron corre a partir del 1 de enero de 2021. Además, esa multa se acumula conforme pasan los años.



Los puntos donde se realiza la ITV están habilitados de 8:00 a 17:00, de lunes a sábado, previo pago de 30 bolivianos para vehículos particulares y 20 para los públicos en las entidades bancarias habilitadas.



“Iniciamos la inspección en octubre. Lamentablemente, existió mucho ausentismo durante todo este tiempo. Les pedimos por favor no esperar hasta el último día. Los puntos habilitados están vacíos”, señaló Escalera.



Hasta ayer, sólo 165.704 vehículos habían sido inspeccionados, lo que representa el 65 por ciento del parque automotor, según datos ofrecidos por Recaudaciones.



La mayor cantidad de vehículos inspeccionados, 152.972, corresponde a motorizados particulares, mientras que los del servicio público alcanzan a 12.732 vehículos.



“El sistema automáticamente genera la multa una vez que vence el plazo de la inspección. Además, es acumulativa: mientras más años esquivan esta obligación, más grande se hace la multa”, explicó Escalera.

Tramitadores investigados



El director departamental de Recaudaciones de la Policía, Mirko Escalera, advirtió nuevamente que en esta gestión no existe una roseta de Inspección Técnica Vehicular (ITV) y que sólo se hace la entrega de certificados.

“En redes sociales, los tramitadores ofrecen sus servicios, pero queremos advertir que se dedican a estafar a la gente”, dijo.