Auza sobre el paro de salud: "Hoy tenemos dos caminos, de la instransigencia y de la vida"

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, sostuvo este jueves que el gobierno siempre estuvo abierto al diálogo con el sector salud para la modificación de la Ley de Emergencia Sanitaria y su reglamentación, pero no consideran su abrogación. Considera que solo quedan dos caminos: el de "intransigencia y el de la vida”.

"Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, hemos manifestado incluso que el Colegio Médico está invitado al proceso de reglamentación, situación que ha sido rechazada de primera instancia porque lo que solicitan es la abrogación de una ley en la que ellos han participado", dijo.

Recordó que la ley estuvo observada primero en tres artículos que fueron modificados en mesas de diálogo tras convenio firmado con el Colegio Médico de Bolivia. Sin embargo, "han observado otros artículos y ahora piden la abrogación de la ley", indicó.

El sector salud mantiene como medida de presión un paro general hasta el 15 de marzo, hoy cumple 21 días. En caso de no convocarse al diálogo, no descartan radicalizar sus medidas.

El Consejo Médico Nacional Extraordinario determinó ayer entregar una carta al presidente Luis Arce solicitándole convoque al diálogo con el objetivo de abrogar la ley que consideran "inconstitucional y persecutoria", y trabajar una nueva normativa en consenso. El Consejo Nacional de Salud (Conasa) también espera la respuesta a tres solicitudes de audiencia enviadas al Ejecutivo y Legislativo, sin respuesta.

"Hoy tenemos dos caminos, el camino de la instransigencia y el camino de la vida. De la instransigencia, el que obstruya el acceso a la salud del pueblo boliviano, un camino que defienda intereses que no corresponden al gremio médico como tal. Un camino que no está defendiendo la salud del pueblo boliviano, si no otras circunstancias", observó.

El otro camino es la defensa del pueblo boliviano, "la economía del pueblo, considerando los cobros exagerados en medicamentos, tratamientos" para pacientes Covid-19, acotó.

Añadió que la ley sanitaria aborda medidas "que no van a ser para siempre. Estamos hablando de medidas que deberán ser aplicadas únicamente ante una emergencia sanitaria".