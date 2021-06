Cuestionan el doble discurso del MAS en la compra de inmunizantes

Asambleístas de oposición califican como falto de seriedad y compromiso al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, quien la anterior semana anunció la emisión de un decreto supremo para facilitar la adquisición de vacunas contra la Covid-19 por parte de los Gobiernos subnacionales, pero hasta el momento la norma no existe.

Con la promesa del decreto, el Gobierno también rechazó proyectos de ley de la oposición para facilitar la importación de vacunas.

“Se está trabajando, por el momento, en un decreto supremo para dar mayor facilidad en esa compra de las vacunas y, de esa forma, las vacunas que se compren deben ser totalmente gratuitas y no pueden ser privatizadas ni vendidas la vacunas”, dijo en su oportunidad el titular de Diputados. A lo que agregó que “está totalmente claro que no hay necesidad de tomar como referencia este proyecto de ley en su tratamiento porque no corresponde”.

Críticas

Al respecto, la diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana (CC), señaló que el presidente de Diputados tiene que seguir el procedimiento legislativo que se da regularmente y no desahuciar de manera directa un proyecto presentado.

“Tanto el proyecto de ley presentado por CC como el de Creemos no se han tratado en comisiones. Esto tiene que pasar al pleno, donde se debate si se rechaza o no. El diputado Mamani no puede actuar unilateralmente de manera autoritaria”, refirió. Agregó que el MAS tiene un doble discurso: por una parte, se reúne con alcaldes para ver lo de la importación y, por otra, no deja prosperar una norma que permita la liberación de importación de vacunas.

A la fecha, algunas autoridades ediles, pese a no existir el decreto, enviaron notas para expresar su interés para la compra de manera directa de los inmunizantes.

Pese a los picos, el Gobierno no apoya

Entre el 1 y 16 de junio, Bolivia ha registrado 1.302 decesos por Covid-19. Además, el 63 por ciento de los casos se ha dado en la gestión de Luis Arce. Pese a eso, no priorizan la salud; por el contrario, la politizan, sostiene la diputada Luisa Nayar.

Expresó que el derecho a la salud es constitucional, pero que se limita el otorgar servicios a través de normas.

Los decretos supremos 4432 y 4438, emitidos en 2020 por el Gobierno de Luis Arce, establecen que la compra de vacunas en el exterior y su posterior importación está en manos sólo del Órgano Ejecutivo; los Gobiernos subnacionales están limitados a adquirir las dosis en el país a importadoras.