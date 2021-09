Viceministro de Autonomías señala que no conoce el pliego petitorio de la marcha indígena

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, señaló hoy que no conoce el pliego petitorio de la marcha indígena que inició hace 15 días desde Beni y ya está en territorio cruceño.

“Con el grupo de personas que están marchando no hay una comunicación, ya que ellos decidieron marchar y me decían que son 15 días de marcha, pero hasta el día de hoy no conocemos el pliego petitorio. No conocemos la demanda o el pliego petitorio de esta marcha”, dijo en entrevista con el programa A Media Mañana de Los Tiempos y Grupo Centro.

Ruiz más adelante señaló que el Gobierno reconoce la protesta y lo único que piden es “conocer el pliego petitorio”.

Asimismo, señaló que si se trata del tema de territorio “no deberían preocuparse” debido a que los territorios de origen están “definidos” y por lo mismo no debe haber avasallamientos.