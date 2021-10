Bolivianos en Washington protestan contra Arce y excanciller denuncia que le impidieron ingresar a evento del MAS

Un grupo de ciudadanos bolivianos protestaron este viernes en inmediaciones de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington DC., donde Bolivia organizó una reunión para demostrar la narrativa que maneja el Gobierno de que en 2019 no hubo un fraude electoral en los comicios generales de ese año.

En vídeos se pudieron constatar que varios ciudadanos bolivianos, residentes en Estados Unidos, estaban protestando, en cercanías de las oficinas del organismo internacional, con letreros que decían “No hubo Golpe, Hugo Fraude” y algunos de ellos flameaba los símbolos de la bandera nacional, la wiphala y el patujú.

Asimismo, el excanciller de Bolivia, Ronald MacLean-Abaroa, denunció que no le permitieron ingresar las oficinas de la OEA, pese a que el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, afín al MAS, anunciara que el ingreso era libre para cualquier persona que esté interesado en el tema.

En los videos difundidos, MacLean conversa con algunos asistentes, entre los cuales se ve a los embajadores ante la OEA de México, Argentina y Nicaragua, que sí pudieron ingresar sin problemas.

MacLean informó que para ingresar a la reunión, Arce Zaconeta no usó la puerta principal, sino la trasera para evitar un encuentro con los bolivianos a quienes se les prohibió el ingreso.

Estamos en la OEA, son las 09.45 y no nos dejan ingresar a la reunión que ha organizado Bolivia”, dijo MacLean en uno de los vídeos.

Además, mencionó que las puertas de la organización estaban cerradas y que el ingreso era controlado por una lista.

No permiten ingresar a nadie que esté en la lista. (Es) una reunión que está hecha para mentir sobre que no hubo fraude en Bolivia y no permiten que nadie pueda presenciar semejante farsa”, manifestó el excanciller, mientras uno de los encargados de las oficinas le dice que se retiren porque perjudican el ingreso de las demás personas.