Iglesia pide diálogo y se ofrece como facilitadora

La Iglesia pidió este miércoles que se instale un diálogo en el país, ante el aumento de la violencia por el paro contra la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

“Lamentamos que haya un fallecimiento en Potosí, los obispos siempre están pidiendo que haya la posibilidad de sentarse a dialogar, creemos que la violencia no es el camino”, manifestó Diego Plá, Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana en conferencia de prensa desde la Arquidiócesis de Cochabamba, refiriéndose acerca del paro y movilizaciones suscitadas en varios departamentos del país en rechazo a diferentes normas impulsadas por el gobierno.

“Dios quiera que no haya más derramamiento de sangre; nuestra posición es invitar a ambas partes a que se sienten a dialogar, que no hayan posturas de enfrentamiento, y tengamos que lamentar más muertes, ustedes saben que cada vida humana es única e irrepetible, que se privilegie el diálogo, exponer ideas y llegar a acuerdos, no optar por la violencia y enfrentamiento”, alentó el sacerdote a tiempo de reiterar que la Iglesia siempre tendrá una posición de facilitadora, siempre y cuando ambas partes lo soliciten: “la Iglesia está al servicio del pueblo de Dios, tanto los sacerdotes, como los Obispos, somos servidores de nuestro pueblo, y si el pueblo nos solicita un servicio ahí estaremos para ayudar y colaborar”, manifestó.

Referente a las gasificaciones y desbloqueos por parte de la policía exhortó a la institución de orden, que se evite todo tipo de violencia, para que no se tenga que lamentar más pérdidas humanas: “Pedir que cada institución ejerza siempre su servicio de manera correcta, coherente, responsable y siempre les digo, mirando que todos somos hermanos, somos bolivianos, y en ambos lados hay padres, hermanos y familia, pedirles siempre esa actitud de paz, no confrontación y violencia, la vida es un bien que hay que cuidar”.

Las declaraciones de la Iglesia se dieron en el marco previo a la Inauguración de la 109 Asamblea Plenaria de Obispos de Bolivia a realizarse desde a Arquidiócesis de Cochabamba del 11 al 16 de noviembre en curso.