FAB niega que su comandante haya autorizado el vuelo que llevó a Murillo y López a la frontera

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) negó este miércoles que su actual comandante, general Marcelo Heredia, haya autorizado el vuelo número 90/20 del avión BAE-32, que transportó a los exministros, Arturo Murillo y Luis Fernando López, desde el aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz, hacia Puerto Suárez el 5 de noviembre de 2020. Se conoce que desde ese destino las exautoridades salieron del país hacia Brasil.

Un informe del Grupo Aéreo "Mixto" de Santa Cruz reveló que el entonces jefe del Departamento III de Operaciones y ahora comandante de la FAB, general Marcelo Heredia, autorizó el vuelo, según una publicación del diario Página Siete.

"El mencionado vuelo no fue autorizado por el Sr. Gral. Div. Aé. Marcelo Juan Heredia Cuba. Asimismo, se aclara que la Fuerza Aérea Boliviana en cumplimiento a procedimientos legalmente establecidos, dicho vuelo fue autorizado por el Sr. Comandante General de la FAB de turno de la gestión 2020, como vuelo oficial en apoyo al Ministerio de Defensa", reza el comunicado de la FAB.

Explica que la rúbrica que estaría en dicho informe no corresponde a la de Heredia Cuba, actual comandante general de la FAB.

Según el documento del Grupo Aéreo "Mixto", a la que accedieron varios medios de comunicación, la solicitud de vuelo número 90/20, de 4 de noviembre de 2020, fue autorizada con el código 3595 y el plan de vuelo se ejecutó un día después de ida y vuelta.

La aeronave BAE-32 llevó como pasajeros, aparte de Murillo y López, al exmnistro Branko Marinkovic y un exfuncionario del Ministerio de Defensa (fotógrafo). El informe explica que el avión de retorno solo trajo de vuelta a Marinkovic y al funcionario.

El hecho ocurrió días antes de la posesión del presidente Luis Arce en 2020. Actualmente el exministro Murillo se encuentra detenido en Estados Unidos y López presuntamente en Brasil. Ambos tienen en su contra diferentes cargos judiciales.

En contacto con Erbol, Marinkovic contó que López le había indicado que el viaje era para inspeccionar el Mutún, ubicado en la región de Puerto Suárez, y aseguró que no sabía de las "verdaderas intenciones" del vuelo.

"Me fui al Trompillo, me subí al avión con él (López). Me extraño verlo al (ex)ministro Murillo y me dijo: 'lo estoy acompañando, no tengo nada que hacer'", contó Marinkovic.

La última aparición en público de Murillo fue el 3 de noviembre de 2020 y en ese entonces aseguró que no saldrá del país.

La semana anterior, el expresidente Evo Morales hizo un sorpresivo anuncio sobre que tenía en su poder documentación sobre quienes conocían de la salida de Murillo y López del país.

"Me entregaron documentos de quienes hicieron escapar a Arturo Murillo y Fernando López al exterior. Y entregaré estos documentos al hermano Presidente. No son chismes, ni comentarios, es algo documentado", manifestó.