Fijan para el 5 de diciembre audiencia de amparo constitucional de Áñez por el caso EBA

Este 5 de diciembre a las 12:00 horas se llevará a cabo la audiencia de amparo constitucional contra la resolución que establece que la expresidenta Jeanine Áñez debe ser procesada por la vía ordinaria dentro de la designación irregular de la responsable de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2019.



El recurso legal fue activado por la defensa de la exmandataria en contra de los vocales Henry David Sánchez y César Portocarrero, vocales de la Sala Penal Tercera y Primera. La audiencia será de manera presencial y virtual en la Sala Constitucional Primera, según un documento al que tuvo acceso ERBOL.



A comienzos de noviembre, se ratificó en audiencia de apelación que Añez no fue presidenta constitucional y que no le corresponde un juicio de responsabilidades. Según los vocales, no existe algún documento que la acredite como mandataria.



El abogado de Añez, Luis Guillén afirmó a ERBOL que en la audiencia del lunes se dilucidará si la exmandataria continuará en el proceso por la justicia ordinaria.



En horas de la mañana, se desarrolló la audiencia de medias cautelares por el caso EBA, sin embargo, fue diferida para el 6 de enero tras haberse presentado un recurso de actividad procesal defectuosa que fue rechazado por un juzgado.



Añez enfrenta este proceso por los delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones, y complicidad.