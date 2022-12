Gobierno descarta procesos tras el fallo de la CIJ por el Silala

El ministro de Justicia, Iván Lima, descartó este lunes iniciar juicios o procesos por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el Silala, incluyendo al expresidente, Evo Morales que fue señalado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) como principal responsable del dictamen y anunció un proceso penal en su contra.



"Como Gobierno nacional no solamente que no vamos a emprender ninguna persecución como la que se señala, sino todo lo contrario estamos viendo para el futuro para garantizar al pueblo potosino y al pueblo de Bolivia que este fallo de la Justicia lleve al mejor resultado para el mejor interés del pueblo boliviano, no estamos viendo el pasado, estamos viendo el futuro", sostuvo Lima.

Comcipo responsabilizó al exmandatario por encaminar el proceso en septiembre de 2018, durante su mandato, pero no presentó los suficientes sustentos para encarar el juicio; además de aceptar que el Silala es un río internacional, por lo tanto, Chile no tendrá que pagar ni un centavo por las aguas de este caudal que nacen en territorio boliviano.



La pasada semana, la CIJ emitió su sentencia sobre la demanda chilena por el Silala - y la contrademanda boliviana- y señaló que no tiene lugar el pronunciarse sobre el tema debido a que encontró coincidencias en las posturas de ambos países.



En suma, la CIJ señaló que tanto Bolivia como Chile reconocieron que el Silala es un curso de agua internacional y que ambos estados tienen derecho a un uso equitativo y razonable de sus aguas.



Además, en su fallo, la CIJ desestimó todas las conclusiones de la demanda chile y también la contrademanda boliviana.



En ese sentido, el Ministro de Justicia resaltó que se debe avanzar en la línea marcada por los presidentes Luis Arce y Gabriel Boric, de Bolivia y hile, respectivamente, de mirar hacia el futuro y no al pasado.



"El mensaje del presidente Boric y del presidente Arce ha sido muy claro, es un tiempo en el que ya la etapa de proceso judiciales ha concluido y hay que ver hacia el futuro", indicó Lima.



Recordó que ninguna determinación de la justicia internacional puede generar alguna otra consecuencia que no sea ver para el futuro.



"Nosotros no somos un Gobierno que esté pensando en discutir temas que no le interesan al pueblo boliviano", dijo.



"Los mensajes del presidente Boric y del presidente Arce son muy claros, muy precisos y concretos, hemos cerrado una etapa de litigios y estamos abriendo una nueva etapa que estará a cargo de nuestro Canciller", acotó el Ministro.