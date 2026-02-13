Piden 150 días de detención para Núñez, hoy es su audiencia

Para hoy a las 8:45 horas, fue fijada la audiencia cautelar en la que se definirá la situación jurídica del pastor evangélico Marco Antonio Núñez del Arco por los presuntos delitos de estupro agravado y violencia familiar y doméstica, según reporte de El Deber.

La audiencia se desarrollará ante el juez cautelar Esteban Loza de la Villa Primero de Mayo, hasta donde será trasladado el pastor peruano que permanece en celdas de la Fuerza especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

La Fiscalía especializada en Razón de Género, Violencia Sexual, Trata y Tráfico a través de su titular Laura Rojas Salazar, presentó la imputación contra el religioso por los presuntos delitos de estupro agravado, violencia familiar y doméstica, emergente de la denuncia de una mujer que asegura haber sido objeto de ultraje sexual desde los 13 años. La víctima es prima hermano del pastor y su denuncia fue hecha pública desde el Perú donde hace años reside.

Las investigaciones de la Fiscalía y la Felcv señalan que la víctima conoció a su primo hermano por parte de su madre en el año 1997, cuando ella tenía 13 años. Relata que el pastor iba a su casa y que, en una ocasión, cuando estaba lavando ropa, el hombre empezó a tocarla y abusar de ella. Después la convenció de mantener una relación sentimental.

En tanto, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que se retomarán las investigaciones contra Núñez del Arco, por un primer caso de presunto estupro tras que se revocara el rechazo de este proceso que fue emitido por la fiscal Margoth Vargas.

“Esta Fiscalía departamental ya ha emitido la resolución jerárquica en razón a la objeción que se habría presentado el día lunes”, dijo la fiscal del caso.