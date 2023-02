Denuncian maltrato contra Apaza y advierten secuelas irreversibles

Luego de la embolia que sufrió en la cárcel de Chonchocoro, el dirigente cocaleros César Apaza sólo puede balbucear y tiene paralizado el cuerpo. Su abogada, Evelyn Cossío, alerta que tendrá secuelas irreversibles, por lo cual pedirá que se revoque su detención preventiva.

Denunció además que su cliente fue tratado peor que el sicario brasileño, Felipe Edvaldo Menezez (preso por asesinato) que mató a su custodio cuando salió de la cárcel por un chequeo médico.

“Hoy se ha podido advertir que nuestro Órgano Judicial está manipulado y politizado, porque si no, Cesar Apaza no estaría en la cárcel. Aquella persona que exige el cumplimiento de la ley es encarcelada y sin acceso a la salud, pero aquel ciudadano que conduce en estado de ebriedad, que pone en riesgo la vida de otros ciudadanos, es beneficiado con detención domiciliaria. Aquel feminicida en serie es liberado por la justicia, o (aquella persona que) sólo por un dolor en la pierna lo llevan a un centro de salud y que luego fuga, pero esta persona tiene más derechos que Cesar Apaza”, denunció Cossio.

Alrededor de las 2:40 de la madrugada del jueves 22 de septiembre, Apaza fue aprehendido por policías vestidos de civil, en la zona de Villa Fátima. El dirigente del comité de autodefensa de Adepcoca fue llevado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de El Alto, donde su hermana denunció que fue golpeado y torturado por al menos ocho policías para que firme su orden de aprehensión. Luego fue cautelado y enviado a la cárcel acusado por más de 10 delitos, entre ellos terrorismo, porque una marcha desde los Yungas exigía el cierre del mercado “ilegal” de coca ubicado en la zona de Villa El Carmen, pero terminó con la quema de ese espacio y varios cocaleros dirigentes fueron encarcelados, entre ellos Apaza.

“No es de extrañarse el actuar inhumano de estas autoridades que lo único que pretenden es acallar al sector cocalero, que lo único que le exigen es que haga cumplir la ley, la ley dice que sólo existen dos mercados, pero siguen protegiendo a un dirigente ilegal, para que tenga que su puesto de venta. César Apaza no es un violador o un asesino, César Apaza fue encarcelado por el solo hecho de ser dirigente del comité de autodefensa y pedir a las autoridades que haga cumplir la ley, el sólo está por eso en la cárcel”, argumentó

Según Cossío, Apaza ha reaccionado, pero sólo emite algunas palabras que no se entienden. “Ya no puede hablar, no tiene movilidad en su cuerpo”, lamentó.

Señaló que hay contradicciones entre los médicos, por lo cual sospecha que existiría una intención de minimizar la situación de salud del dirigente yungueño.

En ese marco, pidió que se conforme una junta, a partir del Colegio Médico, a los efectos de que se evalúe la situación de Apaza.