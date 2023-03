Diputado "evista" denuncia al ministro de Medio Ambiente por presunta corrupción

El diputado del ala "evista" Gualberto Arispe presentó una denuncia en contra del ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, por cometer supuestos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito utilizando, para ello, a sus familiares, como primos y sobrinos.



"Vamos a iniciar las investigaciones correspondientes de estos documentos que hemos visto en el tema de derechos reales, nos indican de manera muy preliminar que todo lo registrado es a partir de que el ministro asume la cartera en el Ejecutivo, en todo caso hablamos de corrupción, es una primera parte de bienes, se viene una segunda parte que es netamente de los movimiento económicos y estamos hablando de más de 20 millones y eso en su debido momento lo haremos conocer igual", señaló Arispe.



Arispe presentó capturas de conversaciones y movimientos bancarios que involucran supuestamente al Ministro de Medio Ambiente. Indicó que los documentos le llegaron en un disco el fin de semana, que le entregaron de manera anónima en la plaza Murillo.



El diputado evista señaló también que le informaron que la denuncia ya había sido de conocimiento del presidente Luis Arce y que al momento no hay investigaciones.



"Lo triste es que eso se presentó a nuestro presidente Luis Arce Catacora, según nos informamos, y lamentablemente a estas alturas que son más de dos meses, de acuerdo a lo que nos cuentan, no hay ningún resultado en este tema. Para nosotros esto se llama corrupción, aprovecharse del cargo, enriquecimiento ilícito; no pude ser que uno jure como ministro y que se beneficien familiares, sobrinos, con el cargo que se le encomendó", expresó.



Dijo que después de hacer esta denuncia lo amenazarán y pidió seguridad para la integridad de su familia.