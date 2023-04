Dirigente de la CSUCTB pide que se investiguen las denuncias lanzadas por Romero

Humberto Claros es el Secretario de Comunicación de la Confederación de Campesinos, organización que es parte del Pacto de Unidad, la organización social más fuerte del Movimiento Al Socialismo. Este viernes, el dirigente dijo que el audio que corresponde al exministro de Gobierno, Carlos Romero, pone en evidencia la necesidad de que las denuncias lanzadas por el asesor cercano a Evo Morales sean investigadas.

"Yo debo mencionar que no es la primera vez que hace denuncias de corrupción. Asumo que en este audio está hablando de que hará denuncias más graves de las que ha hecho sobre corrupción Son denuncias de corrupción", dijo Claros la mañana de este viernes.

La noche del jueves, la red DTV hizo conocer un audio atribuido al exministro de Gobierno y en el que señala que tienen información que puede llegar a afectar la estabilidad de la gestión de gobierno y que acudirá a Telesur para hacerla difundir. "Me están pasando una información maldita de Yacimientos, lo que está ocurriendo, de afuera me están pasando, letal, porque llega al hijo, a sus familiares, es letal. Entonces con estos cojudos, yo los voy a deschapar y la la gente se va a levantar, no va aguantar eso, no va aguantar, se va a levantar la gente", dice Romero.

El exministro Romero tendría que acudir al Ministerio Público, pero "sí puedo afirmar que el Ministerio Público se ha convertido en un manto para proteger la corrupción. Si hiciste una denuncia, ya no se la puede hacer como una segunda denuncia", añadió el dirigente campesino.

La posición del dirigente de la Confederación de Campesinos es que las denuncias que lanzó Romero sobre la gestión en YPFB, como la compra de hidrocarburos en el exterior para distribuirla en el país, deben ser investigadas.

"Lo correcto sería que se investiguen estas denuncias, estos hechos. (Ese audio) puede entenderse que es una especie de conspiración, pero no lo creo. El mejor camino es que investiguen las denuncias de corrupción", afirmó. En ese sentido, Claros recuerda que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la potestad de conformar comisiones para la investigación de algunos hechos, cuando es necesario. "La instancia investigadora puede ser el Legislativo", reafirmó.

Desde el año pasado, Romero ha sido uno de los personajes del Movimiento Al Socialismo que ha lanzado denuncias contra el Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, el de Justicia, Iván Lima, y en las últimas semanas contra la actual administración de YPFB. En esa línea, en dicho audio, el asesor del expresidente Morales vuelve a mencionar a la estatal del petróleo.

Claros dice que uno de los principios del MAS-IPSP es la lucha contra la corrupción y que eso es lo que tiene que ocurrir. "Entiendo que a muchos no les gusta la acción de Romero, yo no quiero ir al tema de las peleas del MAS, hay que ir al fondo, que se deben investigar las denuncias", cerró el dirigente Claros.