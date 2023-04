Evo denuncia espionaje en el trópico y anuncia que organizarán “ronderos”

El jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, declaró ayer que el Gobierno realiza “espionaje” en el trópico de Cochabamba y advirtió que, si la inseguridad ciudadana continúa en esta zona, los movimientos sociales del lugar organizarán “rondas” campesinas.



A la vez, dijo que se expulsa a los hijos de cocaleros que son parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, incluso algunos se hacen pasar por choferes o campesinos que se infiltran en esa región.



“Lamentablemente, el Ministerio de Gobierno repite el método de espionaje la DEA en tiempos neoliberales y se infiltra en el trópico de Cochabamba. Tenemos información. Expulsan a hijos de cocaleros de la Policía y FFAA. Algunos se hacen pasar por choferes, otros como peones”, señaló.



El exmandatario aseveró que pidió al Ministerio de Gobierno que aumente el control de Migración en la zona y advirtió que los campesinos se organizarán en rondas para garantizar la seguridad.



“Hace un año, pedimos que intervenga Migración para controlar la presencia de extranjeros. No responden hasta ahora. Si no hay presencia del Ministro de Gobierno, nos vamos a organizar en ronderos como nuestros hermanos campesinos en Perú”, escribió un segundo mensaje.



Ésta no es la primera vez que el exmandatario habla de formar grupos de autodefensa, en enero de 2020, cuando estaba exiliado en Argentina, dijo que si volvía a Bolivia formaría “milicias armadas del pueblo” como en Venezuela.



Cuando Morales hace referencia a los “ronderos”, éstos son organizaciones del área rural de autodefensa en Perú, que son integradas por miembros de sectores indígenas y campesinos para contrarrestar las acciones represivas del Estado y también para combatir la delincuencia en zonas rurales.



En su programa de cada domingo en RKC, el exjefe de Estado también criticó la “exagerada” subvención de hidrocarburos que puede convertirse en un “cáncer” para el país.



Por otra parte, Morales se refirió al caso de los 14 proyectos “robados” en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) del Ministerio de la Presidencia.



“El año pasado, con motivo de aniversario del departamento de Cochabamba, nuestro presidente Lucho Arce (estaba) entregando estos proyectos, inaugurando los proyectos robados. Ésos los inauguró el compañero Lucho”, dijo Morales, a tiempo de señalar que con esta nueva denuncia se busca afectar la imagen del exministro Juan Ramón Quintana y de su persona.

Bobaryn: “Evo es incontrolable”



El exviceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental Freddy Bobaryn aseguró que el expresidente Evo Morales es una “variable incontrolable”, y que es una incertidumbre si respetará un acuerdo interno para que el Gobierno de Luis Arce termine su gestión.

“Evo, lamentablemente, es una variable incontrolable. No sabemos exactamente si él va a respetar los acuerdos internos y va a respetar de que efectivamente se pueda concluir una gestión en tranquilidad”, dijo.