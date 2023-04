Romero: "El MAS ha sido expulsado del Gobierno"

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó en una entrevista que el actual Gobierno expulsó al MAS y al proceso de cambio de su gestión.

“El Gobierno ha expulsado al proceso de cambio de la gestión, el MAS ha sido expulsado del Gobierno, como ya lo había dicho el hermano Evo Morales”, afirmó Romero, en una entrevista con el medio SNTV Noticias, citado por Página Siete.

Romero cruzó varias acusaciones con personeros del Ejecutivo, sobre todo con el titular de Gobierno, Eduardo del Castillo, a quien acusó de "proteger narcotraficantes".

El exministro también se refirió al proceso iniciado por la diputada Deisy Choque, jefa de bancada del MAS Santa Cruz, quien interpuso una denuncia penal en su contra, por el audio en el que se le escucha decir que dará conocer un supuesto hecho de corrupción que hará que la gente se levante contra el Gobierno.

Para Romero ese proceso es una muestra de que el Gobierno se aplazó en el manejo económico y que intentan tapar hechos de corrupción.

“He tomado la denuncia con alegría (...). Procesarnos a Teresa Morales y a mí es un reconocimiento de que se aplazaron en la gestión de YPFB, de que han provocado el más grande daño económico en la historia de Bolivia por un tema de corrupción”, dijo.

El exministro dijo que espera que el proceso en su contra sea abierto para que puedan participar periodistas y activistas.

“Yo contento voy a ir cuando me convoquen a declarar, pero pediré que el proceso sea público para que todos puedan escuchar el audio completo. A nosotros no nos tiembla la voz, no nos tiembla nada, que me citen y que publiquen el audio completo”, aseveró.