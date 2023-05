Choquehuanca: “Se superará todo intento de división y se hará respetar el voto que eligió a Arce”

El vicepresidente David Choquehuanca afirmó este viernes que se superará todo intento de división y que se hará respetar la voluntad del pueblo boliviano que eligió al presidente Luis Arce en las elecciones del 2020.

"Vamos a superar todo intento de división y con el hermano Lucho estamos trabajando la unidad del pueblo boliviano, porque nos debemos a ese pueblo boliviano y vamos a hacer respetar la voluntad del pueblo boliviano expresada en las urnas", afirmó en el acto por el 43 aniversario de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC).

Choquehuanca resaltó la importancia de fortalecer la unidad de las organizaciones sociales y "superar las heridas", "no profundizarlas", porque la lucha -afirmó- "no es entre nosotros, la lucha es contra de ese imperialismo que ya no es ese imperialismo de antes, la lucha es contra el colonialismo, contra el capitalismo".

Para el vicepresidente, en 2006 hubo un despertar político del pueblo y en particular de los pueblos indígenas para construir el Estado Plurinacional con "pensamiento propio, con ideología propia".

Mientras tras el golpe de Estado de 2019, se dio un nuevo despertar de la conciencia del pueblo para que el Proceso de Cambio "no retroceda" y se elija a Arce como presidente.

También consideró importante el surgimiento de nuevos liderazgos.

"Tenemos líderes, hay mucho potencial en nuestras comunidades, pero no nos ayudamos, está apareciendo un líder y a veces disimuladamente aplastamos, es como una plantita que está creciendo bien bonito, lo que tenemos que hacer es regar esa planta, no pisarlo, hermanos", reflexionó y aseguró que "la elite saboteadora ha logrado que todos estemos contra todos".

En la ocasión, Choquehuanca también afirmó que los pueblos indígenas no son de la cultura de la división, del enfrentamiento, de la humillación y de la codicia personal.

Por ello, convocó a las organizaciones sociales a garantizar la unidad para proteger los recursos naturales que son codiciadas por potencias extranjeras como en el caso del litio.

El 8 de marzo, ante una comisión de la Cámara de Representantes, la jefa de la misión militar estadounidense en la región expresó su preocupación por "la actividad maligna de nuestros adversarios", en alusión a China, nación a la que acusó de aprovecharse de los recursos naturales que hay en Bolivia, Chile y Argentina, "aparentando que está invirtiendo, cuando, en realidad, está extrayendo".

Luego de indicar de manera errada que Bolivia, Chile y Argentina concentran el 60% del litio del mundo, cuando en realidad es el 68% -según el informe Litio en Sudamérica difundido en 2022 por el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (Clacso) y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC)- el legislador Carlos Giménez preguntó cuánto de ese porcentaje "es controlado por China". "No tengo la respuesta a esa pregunta, pero podría tratar de pedírselo a uno de nuestros socios internacionales", respondió.

"Creo que durante demasiado tiempo hemos ignorado nuestro propio patio trasero y hemos permitido que Rusia, China e Irán, adversarios de Estados Unidos, hagan grandes incursiones en nuestra región", advirtió Giménez, quien incluso dijo: "Yo creo que China es nuestra mayor amenaza" y señaló que "solo va a faltar lo militar".

Por ello, Choquehuanca destacó la importancia y rol de la base social, que es el soporte del Gobierno nacional y del Proceso de Cambio.

"Nosotros, sin las bases, no somos nada, lo único que administramos es la plata del pueblo. A veces algunos no administramos bien y tiene que haber un examen de conciencia", afirmó.