Revelan la segunda parte de la presunta carta del interventor Colodro

La tarde de este lunes se difundió la segunda parte de la presunta "carta póstuma" dejada por Carlos Colodro, interventor del Banco Fassil, misma que es sometida a tres pericias.



Esto es lo que dice la segunda parte de esta carta:



“Me da tanta pena dejarlos...me cuesta una enormidad pero creo que la decisión tomada es la voluntad de Dios, para conmigo.



A mis compañeros y también a los que solo conocía por las casualidades de la vida decirles que por favor entiendan lo triste y tormentosa que se tornó mi vida! a tal punto que es imposible continuar...



Mis tres hermosos hijos, el gran LUCAS, que no me cabe la menor duda, seguirá siendo siempre el mejor, porque nació como el mejor y eso no lo perderá jamás...



Vicky, su “mabu”, seguirá tan dedicada y entregada a sus hijos y a Luquitas.



Mis padres a quienes los quiero mucho; pero debo dejarlos... y a mi pareja que estuvo en las buenas y en las malas conmigo, que Dios los cuide siempre...



Dios tiene los tiempos exactos en tu vida, y este es el mío.



Hermanos queridos, yo no los haré sufrir más, adiós.



Solo me adelanto un poquito...



Sábado lluvioso...”



"Actualmente se está redactando los informes grafotécnicos y grafológicos por parte del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial, dependiente de la Policía, sobre la carta. También se está realizando una autopsia psicológica", informó el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo



La carta fue escrita en una hoja de la agenda personal de Colodro, quien apareció sin vida la noche del sábado 27 de mayo en la ciudad de Santa Cruz en circunstancias que aún son investigadas por peritos del Ministerio Público.



"Esta nota (carta póstuma) esta adjunta a una agenda personal del señor Carlos Colodro, aún se encuentra adjunta a esa agenda que fue requisada y que está en el Ministerio Público. La carta necesita las pericias técnicas y científicas", insistió.



Colodro fue posesionado el 26 de abril como interventor del Banco Fassil, tras develarse "manejos irregulares y malas prácticas" financieras que dejaron a la institución sin liquidez que obligó a paralizar la entrega de dineros a clientes.



Cinco de los exejecutivos del banco se encuentran en prisión preventiva en el penal cruceño de Palmasola, acusados e investigados por delitos financieros como créditos vinculados.



La Red DTV difundió una lista de más de 50 empresarios cruceños relacionados con "créditos vinculados" de Banco Fassil, por Bs 4.000 millones, y desviados a las cuentas de Santa Cruz Financial Group, según un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).