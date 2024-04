Arce dice que no hay plata, pide créditos y habla de ir a las urnas

El presidente Luis Arce afirmó ayer que “no hay de dónde sacar plata” e insistió en que es necesario que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe créditos internacionales.

En un duro discurso, el mandatario apuntó contra el “evismo” y la oposición por las trabas en el Legislativo, que también habrían afectado negativamente para que la calificadora Mood’ys baje la calificación de riesgo del país. Dijo que responderá “en las urnas”

“Ellos son los culpables hermanos, ellos son los que estrangulan, los que ahorcan la economía del pueblo boliviano. Hay que darles una respuesta y esa respuesta seguramente la vamos a tener en las urnas”, dijo el presidente en la inauguración del XX congreso ordinario de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa” que se preparan para asistir al congreso del MAS en El Alto.

El último informe de la calificadora de riesgo Moody’s rebajó la calificación de Bolivia de Caa1 a Caa3.

“Miren lo que la derecha y los evistas vienen diciendo, que estamos bajando de calificación porque manejamos la economía, parece que no leen ni siquiera los informes que salen de afuera, porque Bolivia no ha dejado de pagar su deuda externa, ni un solo centavo ni un solo día, no debemos seguimos pagando sin problemas”, explicó.

“Cuál es el fundamento entonces de que los organismos vayan bajando (la calificación), es un tema político, ellos dicen que en la en la Asamblea Legislativa no se aprueban créditos”, dijo Arce.

En la ALP hay al menos 9 créditos internacionales paralizados por las disputas entre evistas, arcistas y la oposición.

“La anterior semana, el ala evista y la derecha han rechazado en Senadores completar el Teleférico de la línea café en La Paz, no quieren que hagamos obras, no quieren que avancemos para después decir que la economía está mal”, aseveró.

Arce apuntó al congreso del MAS “renovador” que se desarrollará en El Alto el mes de mayo.

“El gas se ha agotado”

En su discurso, el presidente Luis Arce afirmó que el país necesita los créditos internacionales porque “no hay de dónde sacar plata” debido a la baja de ingresos por hidrocarburos.

“El gas se ha agotado. Estamos volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más gas. No tenemos esos recursos y cuando nos queremos prestar, la derecha y el ala evista, nos niegan en la Asamblea la aprobación de créditos. Cuando hay demandas por más obras, no hay, pues, de dónde sacar plata”, afirmó.