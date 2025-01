Morales se retracta de sus acusaciones contra el Ministro de Justicia y le pide disculpas

El expresidente Evo Morales se retractó y pidió disculpas de las declaraciones que hizo en contra del ministro de Justicia, César Siles, a quien lo acusó de, supuestamente, haber pedido dinero a militares implicados en la toma militar de plaza Murillo del 26 de junio de 2024.

Mediante un memorial enviado el jueves ante el Juzgado 13 de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de la ciudad de La Paz, el exmandatario hizo conocer la retractación de sus dichos contra la autoridad de Estado. El caso había sido abierto por los delitos de calumnia, difamación e injuria.

Siles difundió parte del documento en sus redes sociales acompañando un mensaje donde señala que "la justicia y la ética en el ejercicio político deben prevalecer sobre la difamación, calumnia y el agravio infundado".

"Mediante el presente memorial es que me retracto de forma completamente voluntaria y sin que medie ningún tipo de interés alguno más que el resolver el presente conflicto, ofreciendo mis disculpas al mencionado querellado y acusador particular aclarando que las palabras que he vertido se han emitido sin la intención de mellar su honor y dignidad", refiere uno de los puntos del documento.

Morales dijo el 26 de julio de 2024 que Siles, entonces Procurador General del Estado, habría pedido $us 40.000 a 10 militares implicados en la toma militar que encabezó el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, el 26 de junio del mismo año.

El Ministro de Justicia consideró que la democracia boliviana se debe fortalecer con el debate basado en los hechos demostrados y "no en la desinformación o la manipulación".