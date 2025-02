Con marchas y sin bloqueos, se inicia el paro multisectorial en contra de la disposición séptima del PGE

Desde tempranas horas de este lunes, algunos sectores de la cadena productiva en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba amanecieron con las puertas cerradas, acatando el paro multisectorial movilizado en contra de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE). Las movilizaciones en el resto del país aún no son contundentes.

Desde Cochabamba, el secretario ejecutivo nacional de la Confederación de Gremiales, Cesar González, señaló que con la movilización busca que se derogue la normativa cuestionada y que Gobierno resuelva los temas económicos sensibles para la población, como la falta de dólares y que se garantice el suministro de diésel y de gasolina.

González adelantó que si no son escuchados se analiza instalar una huelga de hambre para reforzar las medidas de presión.

La marcha en Cochabamba se concentra en la zona de la Cancha.

Santa Cruz

Klaus Frerking, presiente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente, ya se encuentra en el Cementerio General de Santa Cruz para iniciar con el paro, piden al Gobierno la inmediata derogación de dicha disposición.

"Los sectores de la cadena productiva se lo estamos pidiendo, exigiendo que tengan esta voluntad de derogar la disposición séptima porque es una necesidad. No tenemos dólares, combustible, el foco de producción es alto; maíces con precios altos y ahora una intervención a la propiedad privada con esta disposición", dijo Frerking.

Entre los sectores movilizados están el Comité Cívico Pro Santa Cruz, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), la Federación de ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebú), la Asociación de Avicultores de Santa Cruz, la Federación de Ganaderos de Beni, la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).

Frerking señaló que los llamados al diálogo con el Gobierno no avanzan. "Esta cadena productiva lo que pide al Estado es que nos deje trabajar. Que no nos regulen los mercados, que no nos cierren las exportaciones", añadió.

También señaló que esta cadena productiva es "la rueda que mueve la economía del país".

La Paz

En La Paz, gremialistas y transportistas se concentrarán en la Avenida Perú y la zona del Cementerio General.