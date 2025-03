Pese a su acuerdo con FPV, Evo pide a sus seguidores no inscribirse en este partido político

"Falta informar que con el Frente Para la Victoria (FPV) no es alianza, es un acuerdo, lo que significa que es una sigla prestada. Algunos compañeros dicen que ahora hay que inscribirse al Frente Para la Victoria, no, vamos a esperar el 29, 30 y 31 de marzo para poder definir cuál será la nueva sigla del instrumento político". Con esas palabras, el expresidente Evo Morales instó este domingo a sus seguidores a no inscribirse a ese partido político.



Además, en su entrevista dominical en la radio Kawsachun Coca, Morales anunció que el próximo miércoles tendrá una reunión muy importante respecto a su instrumento político y su regreso al poder.



"El día miércoles de esta semana que viene tengo una reunión, estoy hablando telefónicamente con algunos compañeros y vamos a planificar y vamos a sorprender al país. El 29, 30 y 31 de marzo de 2025 van a ser históricos", dijo Morales.



El 20 de febrero, Morales cerró un acuerdo político con el Frente Para la Victoria (FPV) que encabeza Eliseo Rodríguez, para participar en las elecciones del 17 de agosto de este año. El acuerdo establece que el dirigente cocalero y exjefe del MAS es el "único candidato a la Presidencia".



El pacto fue anunciado en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, donde hace cuatro meses Morales se encuentra atrincherado eludiendo una orden de aprehensión que pesa en su contra por un proceso de trata de personas.



El acuerdo establece que "se participará en las elecciones bajo el Frente Para la Victoria, estableciendo como único candidato a la presidencia al ciudadano Juan Evo Morales Ayma, así como su acompañante a la Vicepresidencia, que será consensuado, un ciudadano o ciudadana que coadyuve a resolver los temas de justicia, economía y otros".



En las elecciones generales de 2020, el FPV postuló a la Presidencia a Chi Hyun CHung, quien obtuvo en urnas 95.225 votos (1,55%).



Luego de la firma del acuerdo, decenas de evistas, entre seguidores de base y exautoridades, renunciaron a su militancia en el MAS. El 27 de febrero, Morales hizo lo mismo mediante un poder notarial presentado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).