Sofocan un incendio de magnitud en un centro comercial de Santa Cruz de la Sierra

Bomberos sofocaron la noche del sábado un incendio de magnitud en un centro comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que dejó como víctima fatal a un can que cuidaba el lugar.

"Personal de bomberos acudió al lugar logrando apagar el fuego, asimismo, se informa que no existieron víctimas humanas fatales y se logró rescatar a cuatro gatitos, no obstante, desafortunadamente, el can que cuidaba el lugar murió", informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo en sus redes sociales.

Asimismo, el ministro destacó el apoyo de bomberos voluntarios y civiles de Fundasol, Jenecherú, Rescate Urbano, DGR-EM (Rescatistas, bomberos, médicos y paramédicos), UUBR (Tercera Compañía de Bomberos Voluntarios de Santa Cruz) y el Sistema Integrado de Servicios Médicos (SISME 160) del municipio para sofocar el siniestro.

"En total el fuego pudo ser contenido con el accionar de más de 100 heroicos bomberos. Las causas del incendio se encuentran en investigación", posteó la autoridad de Estado.

En el centro comercial, ubicado en el antiguo mercado Los Pozos, funcionaban diferentes puestos de venta.