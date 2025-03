Comisión de Diputados tratará esta tarde dos leyes sobre elecciones generales, pero no la de preclusión

El gobernador de Santa Cruz y presidente de la opositora Creemos, Luis Fernando Camacho, anunció la noche de este domingo su decisión de no participar en la encuesta que definirá al candidato único... Ver más Camacho declina su candidatura en el bloque opositor

El presidente Luis Arce afirmó este martes, durante la cumbre "Por la Estabilidad y la Democracia", que el principal detonante de la reacción de la población fue la falta de combustible. Ver más Arce afirma que la escasez de combustible se enfrenta desde 2022 y que se agudizó en 2024

El alcalde de La Paz, Iván Arias, informó este martes que la Administración Tributaria Municipal (ATM) remitió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) un listado de 31.0000 vehículos cuyos... Ver más Alcaldía paceña remite a la ANH lista de 31 mil vehículos para que no carguen combustible