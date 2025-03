Gobierno descarta aplicar la "receta" de García Linera y cuestiona al exvicepresidente

El Gobierno boliviano, a través del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, descartó aplicar la "fórmula" planteada por el exvicepresidente Álvaro García Linera, en el sentido de "agarrar del cuello" a los exportadores para forzarlos a traer sus dólares al país.

Entrevistado por DTV, el Ministro cuestionó que García Linera no haya aplicado su "fórmula" cuando estaba en el Gobierno y ahora lance propuestas desde Argentina.

"Quiero recordarle al exvicepresidente que cuando estaba en funciones también estaban cayendo las reservas internacionales y él nunca aplicó eso, ¿por qué no aplicó esa receta en ese momento? Es bonito ahora venir a dar un consejo y desde Argentina", señaló la autoridad.

Montenegro, en ese sentido, afirmó que, en el actual contexto del país, no se pondrá en incertidumbre a los exportadores, sobre todo del ámbito privado, y reiteró que el flujo de dólares que el país necesita se solucionará con la aprobación de los créditos que están estancados en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

"Lo importante es que el país tiene un flujo de dólares que se tiene que destrabar en la Asamblea Legislativa (...) No consideramos que sea el momento adecuado de poner incertidumbre en la economía", afirmó.

El Ministro de Economía, asimismo, cuestionó la falta de acciones del Gobierno de Evo Morales cuando ya se percibía una reducción en las reservas internacionales del país y reprochó que no se haya hecho la inversión en exploración de nuevas reservas de gas.

"Hemos acordado con los exportadores que tiene que traer, por el mecanismo de los Cedeim (certificados de devolución de impuestos), los dólares al país; este no es momento de tomar esa receta que señala García Linera", insistió.







En una conferencia en Argentina, García Linera señaló que ante la iliquidez de dólares el Gobierno debería "agarrar del cuello" a los exportadores privados y forzarlos a dar sus dólares al país y no invertirlos en el exterior.







"Son 25 exportadores que exportan el 70% en Bolivia. Son 25 exportadores que generan el 70% de las divisas y dejan el 90% de sus dólares fuera del país (...) ¿Qué haces como Gobierno?, les agarras del cuello y les dices 'o me das tus dólares o te quito tu empresa'", señaló García Linera.