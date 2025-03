El TCP da luz verde a un crédito de $us176 millones

Se trata de un préstamo japonés de 100 millones de dólares para reponer los recursos erogados durante la pandemia de Covid-19. Ver más Ausencia de senadores frustra sesión de Asamblea para tratar préstamo japonés

El viceministro Gustavo Torrico manifestó ayer la convicción del Gobierno de no renunciar, pese a la situación conflictiva y los pedidos de que dimita el presidente Luis Arce. Ver más Torrico: "No vamos a renunciar, vamos a capear el vendaval, no nos queda otra"

Los precandidatos Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa consolidan sus alianzas como estrategia para llegar fortalecidos a las elecciones generales previstas para el próximo... Ver más Tuto, Samuel y Manfred refuerzan alianzas para las elecciones generales