Defensa da por concluido el convenio de cooperación militar firmado con Irán durante el Gobierno de Arce

El ministro de Defensa, Raúl Salinas, informó que ya no está vigente el contrato de cooperación militar que fue firmado con Irán durante el anterior Gobierno de Luis Arce.

"Hace aproximadamente cuatro meses, ese convenio de cooperación militar ha sido denunciado, de tal manera que ya no existe ese contrato", dijo Salinas, en contacto con Erbol.

El Ministro aclaró que no existen investigaciones al respecto, sino que simplemente se dio por concluido el convenio y no existe más.

El contrato en cuestión fue firmado en julio de 2023 en Teherán por el entonces ministro de Defensa boliviano, Edmundo Novillo Aguilar, y su par iraní, y Mohammad Reza Ashtiani.

Aunque los detalles del contrato no fueron dados a conocer, en su momento Novillo justificó que el convenio no incluía fines bélicos, sino apoyo en tecnología que podría usarse en control de las áreas fronterizas, lucha contra el contrabando y el narcotráfico.

Por su parte, el ministro iraní admitió que el pacto incluye la venta de material y el entrenamiento de personal.

"A la luz de las necesidades críticas de Bolivia en materia de defensa de fronteras y de lucha contra el narcotráfico, estableceremos activamente colaboraciones en equipos y conocimientos especializados con ese país", declaró Ashtiani.

Actualmente, Irán enfrenta un conflicto bélico con Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, situación que, según el legislador, aumenta la necesidad de revisar los compromisos internacionales de Bolivia con ese país.



