Evo acusa a Cronenbold de "traidor"; este dice que lo ataca por apoyar la candidatura de Andrónico

En las últimas horas, Evo Morales -con regaño a sus seguidores de por medio- acusó a Mario Cronenbold de ser uno de los traidores del instrumento político. Este salió al frente y afirmó que el dirigente cocalero lo ataca porque expresó su apoyo a una hipotética candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez.

Ayer, miércoles, en el Trópico, donde recibió la visita de los pobladores de Warnes, Morales, en medio de su discurso, preguntó a los asistentes quién es el "traidor" que busca la división del Instrumento Político en ese municipio cruceño.

"Piensen quién nos quiere dividir en este momento, ya tienen un traidor en su pueblo, en Warnes, cómo se llama, no conozco yo", cuestionó. Uno de los dirigentes asistentes respondió e identificó como el "traidor" a Dionicio Auca. Sin embargo, Morales rechazó esa acusación e incluso regañó a su seguidor.

"(Auca) es nuestro dirigente reconocido por la nacional y departamental, ahora es del instrumento político", señaló Morales. Visiblemente molesto, luego se dirigió directamente al dirigente que acusó a Auca y lo acusó de ser un enviado de Cronenbold. "Ya tenemos un traidor en Warnes, hay que ser disciplinados, ustedes son del grupo traidor de Mario Cronenbold", le recriminó.

La respuesta del aludido no se dejó esperar y este jueves afirmó que Morales lo ataca debido a que él es uno de los que apoya la posible candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez, actual cabeza del Senado. "Cuando le dije que si no iba de candidato, la mejor opción era Andrónico Rodríguez, me tildaron de traidor, pero creo que no es correcto", afirmó Cronenbold.

Además, respondió a quienes aseguran que su distanciamiento se debe a una supuesta ambición de ser candidato a la vicepresidencia: "Nunca pedí cargos. Solo planteé que haya un plan B si Evo no va. Eso fue todo. Pero a Evo no le gusta la palabra alternativa. Yo no soy oveja para seguir en rebaño", dijo. Cronenbold aseveró también que él fue uno de los que siempre "habló con la verdad" a Morales, como, recordó, en el referéndum del 2016, en el que le advirtió sobre una posible derrota, como terminó pasando.

En ese sentido, rechazó las acusaciones de traición y recordó que tras la crisis de 2019 él se quedó en el país e incluso fue encarcelado por los "errores" del Gobierno de Morales, quien decidió irse al extranjero.

"Los errores que cometieron en 2019, yo me quedé aquí a pagar sus errores, por no escuchar al pueblo, por no respetar un referendo, yo lo pagué con nueve meses y medio de cárcel. Ellos agarraron un avión y pelaron", señaló.