Del Castillo considera que Dunn debe ser convocado a declarar tras el documental del 26J

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que Jaime Dunn debería ser convocado a declarar luego de ser vinculado en el documental presentado por el Gobierno titulado ¿Qué pasó el 26J?, que aborda el intento de "golpe de Estado fallido" ocurrido en 2024.

"Lo único que encontramos en el documental es que, en una de las listas de nombres de posibles personas que iban a ocupar cargos en un eventual gabinete, el nombre de esta persona (Dunn) figuraba como titular del Banco Central. Esas personas tendrán que declarar si sabían o no que sus nombres aparecían como posibles autoridades de este gobierno que pretendía constituirse mediante la fuerza", declaró Del Castillo.

El material audiovisual, presentado la noche del jueves, vincula a varios economistas y analistas con un gabinete que supuestamente iba a acompañar al general Juan José Zúñiga, señalado como el principal impulsor del intento de golpe.

Según el documental, el supuesto gabinete civil habría estado conformado por Gonzalo Chávez (Finanzas y Economía), Jhosua Bellot (Planificación del Desarrollo), Paul Coca (Obras Públicas), José Luis Álvarez (Educación), Armin Lluta y César Gonzáles (Desarrollo Productivo), Jorge Valda y Ana María Morales (Justicia) y Jaime Dunn (Banco Central).

Dunn, precandidato y economista, rechazó las acusaciones. No obstante, Del Castillo aclaró que será el Ministerio Público quien defina si corresponde o no convocar a declarar a los implicados. "Hemos recogido la información correspondiente durante cerca de 10 meses de trabajo. No lo va a determinar el Ministerio, lo definirán los fiscales asignados al caso", concluyó.

El documental ya ha generado repercusiones. El abogado Valda fue aprehendido por la Policía y varios de los mencionados han salido públicamente a rechazar los señalamientos.