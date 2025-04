Hay 3 detenidos por supuesto vínculo con la asonada militar de junio de 2024

En las últimas horas, efectivos policiales aprehendieron al general de servicio pasivo Marco Bracamonte por su posible relación con la asonada militar de hace 10 meses en plaza Murillo de La Paz.

Con la detención de Bracamonte, ya suman tres las personas aprehendidas por similar motivo y después de la presentación del documental ¿Qué pasó el 26J?, precisamente sobre ese evento protagonizado por militares, bajo el mando del ahora exgeneral Juan José Zúñiga, el 26 de junio de 2024.

Aparentemente, el primer detenido fue el abogado Jorge Valda, detenido en la mañana de este viernes en Santa Cruz y trasladado de inmediato a La Paz.

“Las otras dos personas que han sido aprehendidas en Cochabamba son el señor Bracamonte, un general del servicio pasivo; el señor Imaña”, confirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo..

Asimismo, el responsable gubernamental de la seguridad interna informó que la Policía Boliviana recibió cinco mandamientos de aprehensión, de los cuales se ejecutó tres, dos en Cochabamba. El tercer aprehendido es Bismarck Imaña.

La noche de este jueves, el Ministerio de Gobierno presentó el documental referido a los hechos del 26 de junio, del año pasado, cuando el presidente Luis Arce denunció que el general Juan José Zúñiga planificó la toma militar de la plaza Murillo, de la sede de gobierno, con la ayuda de terceros.

“No hay por qué ponerse nervioso”, dice el Ministro de Gobierno

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, descartó la aprehensión del economista y precandidato Jaime Dunn y otras personalidades que fueron mencionadas como posibles miembros del hipotético gabinete ministerial del exgeneral Juan José Zúñiga, investigado por la asonada militar del 26 de junio de 2024.

"Sobre el señor Jaime Dunn y otras personas que formarían posiblemente parte del 'gabinete', en lo particular, yo considero que no deben ser aprehendidas ni mucho menos, sino que deben ser citadas a declarar", explicó en contacto con la prensa.

En criterio del Ministro, las personas que habrían sido sugeridas por Zúñiga para formar parte de "su gabinete" deben explicar "por qué los habrían puesto dentro de una lista".

"En lo particular, de todos los informes que hemos leído, (Dunn) no tiene ningún tipo de participación, pero eso tendrán que aportar en la justicia boliviana. Ellos no están ni siquiera citados a declarar. No hay un mandamiento de aprehensión en contra de estas personas. No hay por qué ponerse nervioso", afirmó.

Dunn, precandidato a la presidencia por Acción Democrática Nacionalista (ADN), denunció una "ola de persecución", tras la aprehensión de Jorge Valda por su supuesta vinculación con la asonada.

Un documental sobre el antes, durante y después de lo que el Gobierno considera como "golpe fallido" identificó a varias personas militares y civiles vinculadas con ese hecho.