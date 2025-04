La justicia deja a Valda para que se defienda en libertad del caso Zúñiga

La justicia dispuso ayer la libertad “pura y simple” del abogado y activista Jorge Valda Daza, aprehendido el viernes tras la presentación del documental del Ministerio de Gobierno ¿Qué pasó el 6-J” sobre el intento de golpe de Estado, ¿que comandó el general Juan José Zúñiga?



El juez Eddy Junior Flores, de La Paz, determinó ayer que del abogado Jorge Valda, investigado dentro de un nuevo proceso abierto por la toma militar de la plaza Murillo de La Paz el 26 de junio de 2024, se defienda del proceso en libertad.



El jurista fue aprehendido el viernes en Santa Cruz y trasladado de inmediato a La Paz, donde participó de dos audiencias virtuales. La primera fue de acción de libertad en la que se le negó la tutela; y, la segunda, de medidas cautelares por el golpe fallido, que derivó en su libertad.



En la audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía aseguró que “existe la probabilidad de autoría” del abogado imputado por su flujo de llamadas o comunicaciones con Luis Fernando Hamdan, uno de los principales acusados de planificar con Zúñiga el denominado “golpe fallido”, y que ambos incluso habrían compartido un “documento manifiesto”.



El Ministerio Público además expuso que el imputado figuraba en la lista hipotética del gabinete que iba a conformarse como resultado del golpe de Estado.



Sin embargo, Valda negó estar involucrado en la toma militar y reiteró que es abogado de Hamdan, al igual que de “varios perseguidos políticos en un número superior a 200”, según El Deber.



Remarcó que durante “la dinámica del 26 de junio” estaba trabajando en una audiencia de apelación restringida y aseguró que “ni abrió” el documento que le mandó Hamdan.



“Yo no puedo responder por las acciones de Fernando Hamdan, no están bajo mi control”, enfatizó Valda, al solicitar su libertad.



Las autoridades confirmaron que, de los cinco mandamientos de aprehensión emitidos, cuatro ya se ejecutaron, mientras que un quinto sospechoso permanece prófugo, aunque se espera su captura en breve.



El detenido más reciente fue trasladado desde Tarija hasta La Paz, donde quedó a disposición de la Fiscalía para rendir su declaración informativa. Aunque su identidad no ha sido revelada oficialmente, fuentes cercanas al caso sugieren que podría tratarse de un militar en situación de retiro. Según información del aparato estatal, este individuo habría desempeñado un papel relevante en la planificación de la asonada militar del pasado 26 de junio de 2024.



Entre los ya aprehendidos figuran el general retirado Marco Bracamonte y Bismarck Imaña, quienes ya declararon ante el Ministerio Público.



El caso sigue marcado por el hermetismo de las autoridades, que han evitado dar mayores detalles sobre las pruebas reunidas. Sin embargo, se ha enfatizado que las evidencias son sólidas y que el proceso judicial busca esclarecer hasta qué punto existió una red civil y militar detrás del intento de golpe.