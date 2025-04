Dunn declara como testigo en el caso Zúñiga y anuncia que “afina” su postulación presidencial

Después de prestar su declaración por el caso Zúñiga la tarde de este jueves, el precandidato Jaime Dunn anunció que no parará su carrera política, sino por el contrario afina una fórmula electoral para participar de los comicios de agosto.

“Absolutamente para nada (frena su carrera política)", dijo Dunn a tiempo de señalar que justamente debe existir un cambio en la justicia para evitar este tipo de situaciones.

“Ese es uno de los temas fundamentales que cuando yo llegue a la presidencia vamos a cambiar. La justicia es para los ciudadanos. No debe haber Ministerio de Justicia que está en el Poder Ejecutivo y se vuelve un vínculo total y absoluto con el Poder Judicial, por ejemplo, eso da lugar a manipulación y no debería existir, tal como ahora, un Ministerio de Gobierno, porque se llama Ministerio de Gobierno porque es para defender al Gobierno, no es el ministerio de los ciudadanos”, manifestó el precandidato.

Dunn fue convocado a declarar en calidad de testigo en la División Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) de la Policía, luego de que su nombre apareció como parte del presunto gabinete civil que se había propuesto al general Juan José Zúñiga, según un documental producido y difundido por el Ministerio de Gobierno.

Al respecto dijo estar sorprendido por ver su nombre en este caso, cuando no tiene vinculación con el asunto en cuestión, y lamentó que haya un daño a su imagen con este tipo de menciones, por lo cual activaría acciones con su equipo de asesores.

En cuanto a su candidatura, informó que se está afinando una unión de emergentes que podría presentarse próximamente.

“Yo he recibido el honor de una invitación muy importante por parte de ADN, por supuesto, se están afinando los últimos detalles para el tema y vamos a hacer un anuncio en algún momento”, indicó.