Escolares vuelvan a clases sin celulares, con inclusión y currículo regionalizado

Con el inicio de clases previsto para este lunes, entra en vigencia la Resolución Ministerial N° 0001/2026, una norma que marca varios cambios en el funcionamiento de las unidades educativas del país.



Entre las principales medidas están la prohibición del uso de celulares en aula, nuevas reglas para evitar la discriminación y disposiciones para garantizar una educación más inclusiva y libre de violencia.



La resolución fue emitida por el Ministerio de Educación y debe cumplirse en colegios fiscales, privados y de convenio.



Uno de los cambios más visibles es la prohibición del uso de celulares dentro del aula, tanto para estudiantes como para profesores. Según la norma, la medida busca evitar distracciones y mejorar la atención en clases, priorizando el uso de cuadernos y materiales escolares.

Educación inclusiva



La Resolución 001 refuerza el respeto a la educación inclusiva. Se establece que ningún estudiante puede ser rechazado o apartado por razones como discapacidad, dificultades de aprendizaje, embarazo adolescente, situación económica, religión, identidad de género, color de piel, idioma u origen cultural.



Los colegios deberán garantizar que todos los estudiantes puedan ingresar, permanecer y participar en las clases en igualdad de condiciones, brindando apoyo y acompañamiento cuando sea necesario.



En el caso de estudiantes con discapacidad, la norma señala que la educación debe adaptarse a las necesidades del estudiante, promoviendo el respeto a la diversidad.

Más datos



Otro punto importante es que el uso del uniforme escolar no es obligatorio. Ningún estudiante puede ser impedido de asistir por su ropa.



Además, se prohíbe obligar a comprar uniformes, libros o materiales en lugares específicos y se respeta la vestimenta cultural de pueblos indígenas y afrobolivianos.



La norma también prohíbe cualquier forma de violencia dentro de los establecimientos educativos. Directores, profesores y personal administrativo tienen la obligación de denunciar de inmediato cualquier hecho de violencia física, psicológica o sexual.



Asimismo, está prohibido el consumo de alcohol, tabaco y drogas en el entorno escolar.



También queda prohibido realizar viajes de promoción en todos los niveles educativos. Las salidas o excursiones solo podrán realizarse cuando tengan un fin educativo y cuenten con autorización de las autoridades y el permiso escrito de los padres o tutores.



En cuanto a la alimentación, los quioscos escolares solo podrán vender productos saludables, quedando prohibida la venta de alimentos dañinos o sin registro sanitario.



La normativa fija límites claros a la participación de padres de familia y juntas escolares dentro de las unidades educativas durante el horario de clases, salvo autorización expresa.



Se prohíbe a las juntas exigir aportes económicos obligatorios para actividades sociales, fiestas o agasajos, así como intervenir en decisiones técnico-pedagógicas, que son competencia exclusiva de la dirección del establecimiento.



Las direcciones distritales y departamentales de educación serán las encargadas de supervisar y hacer cumplir estas disposiciones durante todo el año escolar. En caso de incumplimiento, las unidades educativas y su personal podrán ser pasibles a procesos administrativos.



Con estas medidas, el Ministerio de Educación busca un inicio de clases más ordenado, seguro e inclusivo, donde el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes sean la prioridad.