Escolares vuelvan a clases sin celulares, con inclusión y currículo regionalizado

País
Evelyn Rojas
Publicado el 01/02/2026 a las 10h16
Con el inicio de clases previsto para este lunes, entra en vigencia la Resolución Ministerial N° 0001/2026, una norma que marca varios cambios en el funcionamiento de las unidades educativas del país.

Entre las principales medidas están la prohibición del uso de celulares en aula, nuevas reglas para evitar la discriminación y disposiciones para garantizar una educación más inclusiva y libre de violencia.

La resolución fue emitida por el Ministerio de Educación y debe cumplirse en colegios fiscales, privados y de convenio.

Uno de los cambios más visibles es la prohibición del uso de celulares dentro del aula, tanto para estudiantes como para profesores. Según la norma, la medida busca evitar distracciones y mejorar la atención en clases, priorizando el uso de cuadernos y materiales escolares.

Educación inclusiva

La Resolución 001 refuerza el respeto a la educación inclusiva. Se establece que ningún estudiante puede ser rechazado o apartado por razones como discapacidad, dificultades de aprendizaje, embarazo adolescente, situación económica, religión, identidad de género, color de piel, idioma u origen cultural.

Los colegios deberán garantizar que todos los estudiantes puedan ingresar, permanecer y participar en las clases en igualdad de condiciones, brindando apoyo y acompañamiento cuando sea necesario.

En el caso de estudiantes con discapacidad, la norma señala que la educación debe adaptarse a las necesidades del estudiante, promoviendo el respeto a la diversidad.

Más datos

Otro punto importante es que el uso del uniforme escolar no es obligatorio. Ningún estudiante puede ser impedido de asistir por su ropa.

Además, se prohíbe obligar a comprar uniformes, libros o materiales en lugares específicos y se respeta la vestimenta cultural de pueblos indígenas y afrobolivianos.

La norma también prohíbe cualquier forma de violencia dentro de los establecimientos educativos. Directores, profesores y personal administrativo tienen la obligación de denunciar de inmediato cualquier hecho de violencia física, psicológica o sexual. 

Asimismo, está prohibido el consumo de alcohol, tabaco y drogas en el entorno escolar.

También queda prohibido realizar viajes de promoción en todos los niveles educativos. Las salidas o excursiones solo podrán realizarse cuando tengan un fin educativo y cuenten con autorización de las autoridades y el permiso escrito de los padres o tutores.

En cuanto a la alimentación, los quioscos escolares solo podrán vender productos saludables, quedando prohibida la venta de alimentos dañinos o sin registro sanitario.

La normativa fija límites claros a la participación de padres de familia y juntas escolares dentro de las unidades educativas durante el horario de clases, salvo autorización expresa. 

Se prohíbe a las juntas exigir aportes económicos obligatorios para actividades sociales, fiestas o agasajos, así como intervenir en decisiones técnico-pedagógicas, que son competencia exclusiva de la dirección del establecimiento.

Las direcciones distritales y departamentales de educación serán las encargadas de supervisar y hacer cumplir estas disposiciones durante todo el año escolar. En caso de incumplimiento, las unidades educativas y su personal podrán ser pasibles a procesos administrativos. 

Con estas medidas, el Ministerio de Educación busca un inicio de clases más ordenado, seguro e inclusivo, donde el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes sean la prioridad.

 

Más en País

02/02/2026
02/02/2026
Misión de la Unión Europea llega al país para impulsar inversiones y cooperación
Una misión de alto nivel de la Unión Europea (UE) visitará el país para reforzar el diálogo estratégico, la cooperación y la inversión.
02/02/2026
02/02/2026
Carnaval de Oruro "en riesgo" por altos precios de graderías, advierte diputado
El diputado de Libre, Daniel Alcalá, advirtió que el Carnaval de Oruro corre el riesgo de quedarse sin espectadores debido a los altos precios de las graderías...
El presidente Rodrigo Paz llamó a que se logre un acuerdo con el sector educativo para cambiar las normas con el objetivo de transformar la educación en el país.
02/02/2026
02/02/2026
"Hay que cambiar las normas": Paz propone un gran acuerdo con el sector educativo
Más de 2 millones de estudiantes retornan este lunes a las aulas en todo el país, pero con nuevas normativas para profundizar la formación de los educandos, como la prohibición de usar el celular, y...
02/02/2026
02/02/2026
Bolivia vuelve a clases con nuevas normas y priorizará el derecho a la educación
Más de 2 millones de estudiantes retornan este lunes a las aulas en todo el país, pero con nuevas normativas para profundizar la formación de los educandos, como la prohibición de usar el celular, y...
02/02/2026
Bolivia vuelve a clases con nuevas normas y priorizará el derecho a la educación
El vicepresidente Edmand Lara se volvió a dirigir ayer al presidente Rodrigo Paz tras no recibir ninguna respuesta del primer mandatario a su llamado a superar sus diferencias por el país y a través...
01/02/2026
01/02/2026
Lara a Paz: "A partir de hoy no te voy a nombrar"
02/02/2026 País
Misión de la Unión Europea llega al país para impulsar inversiones y cooperación
Una misión de alto nivel de la Unión Europea (UE) visitará el país para reforzar el diálogo estratégico, la cooperación y la inversión.
02/02/2026 Cochabamba
Represa de Omereque tiene un 73% de avance y beneficiará a 450 familias
La construcción de la represa, en la comunidad de Huertas, del municipio de Omereque, presenta un 73 por ciento de avance y beneficiará a 450 familias con agua...
02/02/2026 Economía
Enero cierra con un superávit de Bs 2.300 millones: "Se superó las expectativas más optimistas"
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, resaltó este lunes que enero cierra con un superávit de Bs 2.300 millones, número que, según la autoridad,...
02/02/2026 País
"Hay que cambiar las normas": Paz propone un gran acuerdo con el sector educativo
El presidente Rodrigo Paz llamó a que se logre un acuerdo con el sector educativo para cambiar las normas con el objetivo de transformar la educación en el...
01/02/2026 País
Escolares vuelvan a clases sin celulares, con inclusión y currículo regionalizado
Con el inicio de clases previsto para este lunes, entra en vigencia la Resolución Ministerial N° 0001/2026, una norma que marca varios cambios en el...
02/02/2026 País
Carnaval de Oruro "en riesgo" por altos precios de graderías, advierte diputado
El diputado de Libre, Daniel Alcalá, advirtió que el Carnaval de Oruro corre el riesgo de quedarse sin espectadores debido a los altos precios de las graderías...
Una misión de alto nivel de la Unión Europea (UE) visitará el país para reforzar el diálogo estratégico, la cooperación...
02/02/2026 País
Misión de la Unión Europea llega al país para impulsar inversiones y cooperación
La construcción de la represa, en la comunidad de Huertas, del municipio de Omereque, presenta un 73 por ciento de...
02/02/2026 Cochabamba
Represa de Omereque tiene un 73% de avance y beneficiará a 450 familias
El diputado de Libre, Daniel Alcalá, advirtió que el Carnaval de Oruro corre el riesgo de quedarse sin espectadores...
02/02/2026 País
Carnaval de Oruro "en riesgo" por altos precios de graderías, advierte diputado
El presidente Rodrigo Paz llamó a que se logre un acuerdo con el sector educativo para cambiar las normas con el...
02/02/2026 País
"Hay que cambiar las normas": Paz propone un gran acuerdo con el sector educativo
Eduardo Villegas está de vuelta en The Strongest. Se emociona cuando recuerda cómo se produjo la operación retorno.
02/02/2026 Fútbol
Eduardo Villegas: “Hay promesa de trabajo y esfuerzo”, en el nuevo ciclo en el club The Strongest
El club boliviano Olympic ya conoce a los rivales a los que enfrentará en el Campeonato Sudamericano de Clubes...
01/02/2026 Multideportivo
San Martín y Olympic jugarán el Sudamericano de Clubes en 2026
La Copa de Verano comenzó en medio de incertidumbre por la suspensión del partido entre Real Tomayapo e Independiente,...
01/02/2026 Fútbol
Rueda el balón con una pignoración de los derechos de TV a seis clubes
FC Universitario y Aurora no se hicieron daño y terminaron empatados 2-2, en el partido de ida por la Copa de Verano...
01/02/2026 Fútbol
FC Universitario empata con gol en el final del partido ante Aurora
National Geographic, la revista de divulgación científica más famosa del mundo, vuelve a interesarse en Romeo, la rana...
28/01/2026 Ciencia
Romeo. National Geographyc vuelve a interesarse en ranas del Museo Alcide d’Orbigny
El Pasaje Portales fue mejorado por la Alcaldía y reabierto al público la noche del jueves, el objetivo de los trabajos...
01/02/2026 Vida
Pasaje Portales. La ciudad restrena un remozado espacio peatonal y recreativo
La lectura de En mis palabras. Recuento de mi vida política, nueva obra de Gisela Derpic, no solamente me ha fascinado...
01/02/2026 Cultura
En mis palabras: una lectura subversivamente necesaria
El actor mexicano Gerardo Taracena murió el sábado 31 de enero del 2026, dejando una huella importante en el cine...
01/02/2026 Espectáculos
Muere Gerardo Taracena, famoso actor mexicano que participó en “Apocalypto” de Mel Gibson
“Recuerdo el primer día de clases en mi Colegio Nacional Sucre, tenía 12 años, pensaba que iba a ser un día con mucha...
01/02/2026 Cultura
Primer día de clases en el Colegio Nacional Sucre de Cochabamba