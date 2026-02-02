Misión de la Unión Europea llega al país para impulsar inversiones y cooperación

Una misión de alto nivel de la Unión Europea (UE) visitará el país para reforzar el diálogo estratégico, la cooperación y la inversión. La comisión estará del 2 al 5 de febrero y mantendrá reuniones con autoridades nacionales, actores económicos y organizaciones de la sociedad civil.



La delegación de la UE y sus Estados miembros estará encabezada por Pelayo Castro, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior; Félix Fernández-Shaw, director para América Latina y el Caribe de la Comisión Europea; Paolo Garzotti, jefe de Relaciones Comerciales para América Latina de la Dirección General de Comercio; y Thouraya Triki, directora de Asociaciones Internacionales del Banco Europeo de Inversiones.



De acuerdo al reporte de la UE, el objetivo de la misión es impulsar un diálogo estratégico con el Gobierno boliviano y los principales actores nacionales para reforzar la cooperación, impulsar el diálogo político y promover inversiones en sectores como la energía, las materias primas críticas, el financiamiento climático, las interconexiones eléctricas regionales y la digitalización.



Asimismo, se trabajará para apoyar el fortalecimiento de la justicia, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. También se anunciarán nuevos avances en la cooperación entre la UE y Bolivia en materia de lucha contra el cambio climático, energías renovables, interconexión eléctrica regional, fortalecimiento del mercado energético, así como el refuerzo de las relaciones comerciales y de inversión.



En el ámbito de las energías renovables, la UE respalda a Bolivia en su objetivo de avanzar hacia la soberanía energética mediante una transición verde, en el sector de materias primas críticas y el litio, propone acompañamiento a lo largo de toda la cadena de valor, combinando financiación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades industriales y tecnológicas, con altos estándares sociales y ambientales en favor de un desarrollo responsable y sostenible.



Los representantes de los países europeos firmarán una hoja de ruta de compromiso con la sociedad civil de Bolivia sobre materias primas críticas y litio. Se remarcó el respeto de derechos humanos y de las comunidades originarias y campesinas, así como la protección del medio ambiente.



En el ámbito comercial, la misión explorará con el gobierno boliviano las posibilidades de avanzar en un mecanismo de asociación que beneficie a ambas partes, tras la adhesión de Bolivia al Mercosur y la firma del Acuerdo de Asociación entre la UE y el Mercosur.



La misión culminará con el X Diálogo Político de Alto Nivel Unión Europea-Bolivia, que permitirá definir la estrategia común de nuestra relación bilateral en múltiples temas como la cooperación económica y comercial, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, los derechos humanos, el sector energético y los posicionamientos en el ámbito multilateral.