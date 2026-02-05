Lanzan plan integral para la seguridad en el Carnaval de Oruro

País
Redacción Central
Publicado el 05/02/2026 a las 15h54
ESCUCHA LA NOTICIA

El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía presentó las medidas que ha adoptado, en alianza con varias reparticiones y empresas públicas y privadas, para darle seguridad y mejorar la calidad de recepción de los turistas extranjeros y nacionales que se trasladen a las ciudades bolivianas en tiempo de carnaval. “Estas medidas son parte del esfuerzo que estamos realizando para llevar Bolivia al mundo y traer el mundo a Bolivia”, afirmó la ministra Cinthya Yáñez.

“En concreto, son parte de la política de consolidación y extensión del turismo sostenible a través del mejoramiento de la recepción de los visitantes, tanto de los extranjeros que llegan al país, como de los nacionales que arriban a una ciudad o localidad para pasar estas festividades con sus familias y amigos. De este modo seguimos impulsando la estabilización y reactivación económicas de Bolivia”, añadió.

La Policía Boliviana desplegará un operativo de seguridad sin precedentes que se denomina “Plan Carnaval Seguro". “Esta es la base de todo: la seguridad física de todos los participantes”, dijo Yañez.

Además, junto a ONU Mujeres y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de la Presidencia, se promoverá un carnaval libre de violencia de género y de violencia en contra de las minorías vulnerables de cualquier tipo. “Queremos una fiesta en la que los protagonistas sean la responsabilidad, el respeto a todos y la solidaridad para con los demás”, señaló Cinthya Yañez.

Como parte de la construcción de la Marca País, la alianza público-privada que lidera Una Gran Nación, encargada de esta tarea, con el apoyo de Entel y de Mi Teleférico, llevará a cabo registros audiovisuales de alta calidad de los carnavales, para convertirlos en productos turísticos que perduren y que puedan usarse en el futuro según las necesidades de difusión de los atractivos nacionales en el mundo.

Por otra parte, Oruro está listo para recibir a cientos de miles de visitantes que llegan a la llamada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Bolivian Culinary Center, 28 negocios gastronómicos orureños han recibido la Certificación de Compromiso de Calidad Turística. Son restaurantes, cafés, pizzerías y confiterías entrenados en diferentes habilidades, tales como atención eficiente y cálida, procedimientos gastronómicos seguros, manejo de residuos y muchos otros componentes de un servicio de calidad.

La ministra Yañez también aseguró que se brindará “plena seguridad a los periodistas nacionales e internacionales que hagan la cobertura de estos eventos” e informó que en el Festival de Bandas se rendirá homenaje a tres músicos desaparecidos en 2025, Juan Apaza Chambi, de Eloy Apaza Chambi y de Luis Alberto Aguilar Calle.

Finalmente, Yáñez convocó “a vivir el carnaval con pasión, pero también con responsabilidad, para que cuando todo haya pasado, lo que quede de estas fiestas sean mejores estándares y muy buenos recuerdos”.

Tus comentarios

Lo más leído

1
"Nada está descartado": Costa y Villegas reabren la puerta para que Martins vuelva a la Verde
2
El fin del tratado para reducir armas estratégicas amenaza con una nueva carrera nuclear
3
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
4
Caso “maletas”: videos revelan contacto entre juez , Rojas y empleados de Aduana
5
Fonplata destina $us 1.000 millones para impulsar el crecimiento económico de Bolivia

Lo más compartido

1
YPFB garantiza estándares de la gasolina mediante la verificación de mezclas en refinerías
2
Medina: “Hay una base para ponernos a planear unos Juegos de la calidad que Odebo exige”
3
EEUU y Colombia “trabajan” en cooperación contra el tráfico de drogas, declara Donald Trump
4
Precios, alcance y velocidad, ¿hay diferencias entre los servicios de Starlink y otras empresas?
5
Boliviano Conrrado Moscoso se confirma entre los tres mejores raquetbolistas del mundo

Más en País

05/02/2026
Bolivia ofrece sabrosa gastronomía, seguridad y tecnología para disfrutar del Carnaval
La ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yañez, informó este jueves que el país se encuentra preparado para recibir a los...
Ver más
05/02/2026
Choferes de La Paz advierten con ir al paro debido al conflicto de combustible de mala calidad
Los choferes del sector sindicalizado y libre de La Paz se han movilizado este jueves y advierten con entrar en paro desde el lunes, en demanda de atención del...
Ver más
El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba , a través de una determinación asumida en Sala Plena, ratificóayer la habilitación plena de Manfred Reyes Villa como candidato a la Alcaldía...
Ver más
05/02/2026
TED de Cochabamba ratifica la habilitación de Manfred Reyes Villa
Imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la terminal aérea de Viru Viru, en Santa Cruz, muestran al juez Hebert Zeballos (ahora con detención preventiva), a un exfuncionario de la Aduana y a...
Ver más
05/02/2026
Caso “maletas”: videos revelan contacto entre juez , Rojas y empleados de Aduana
Bolivia, mediante el canciller Fernando Aramayo y el ministro de Minería, Marco Calderón, participa este miércoles de la primera conferencia ministerial sobre minerales críticos, que organizó el...
Ver más
04/02/2026
Bolivia participa en conferencia de EEUU sobre el suministro de minerales críticos
Los choferes de La Paz dieron 24 horas al Gobierno para que los vehículos dañados de sus afiliados, por la denuncia de "mala calidad de combustible", sean resarcimiento. Los transportistas afirman...
Ver más
04/02/2026
Choferes dan 24 horas al Gobierno para resarcimiento; dicen que gastaron Bs 12.000 por vehículo
En Portada
05/02/2026 Seguridad
Suspenden al juez Hebert Zeballos tras proceso interno y vínculos con el caso “maletas”
El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz suspendió al juez Hebert Zeballos Domínguez, tras un proceso disciplinario abierto por irregularidades en el...
vista
05/02/2026 País
Choferes de La Paz advierten con ir al paro debido al conflicto de combustible de mala calidad
Los choferes del sector sindicalizado y libre de La Paz se han movilizado este jueves y advierten con entrar en paro desde el lunes, en demanda de atención del...
vista
05/02/2026 País
Lanzan plan integral para la seguridad en el Carnaval de Oruro
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía presentó las medidas que ha adoptado, en alianza con varias reparticiones y empresas...
vista
05/02/2026 Economía
YPFB importará crudo y apunta a reactivar operaciones en sus refinerías
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la importación de crudo con el fin de incrementar la capacidad de operaciones en las refinerías...
vista
05/02/2026 Economía
El préstamo del Banco Mundial de $us 200 millones es destinado al bono Pepe
El Directorio Ejecutivo del Grupo Banco Mundial aprobó este jueves un préstamo de 200 millones de dólares "para apoyar los esfuerzos del Estado Plurinacional...
vista
05/02/2026 Fútbol
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
Marcelo Martins vuelve al fútbol. Desde la dirigencia de Oriente Petrolero y la Federación Boliviana de Fútbol confirmaron que el delantero saldrá del retiro...
vista
Actualidad
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, señaló la noche de este jueves que...
Ver más
05/02/2026 Economía
Tras investigación, YPFB reporta hallazgo de “combustible desestabilizado en algunos tanques”
El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz suspendió al juez Hebert Zeballos Domínguez, tras un proceso disciplinario...
Ver más
05/02/2026 Seguridad
Suspenden al juez Hebert Zeballos tras proceso interno y vínculos con el caso “maletas”
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía presentó las medidas que ha adoptado, en alianza...
Ver más
05/02/2026 País
Lanzan plan integral para la seguridad en el Carnaval de Oruro
El Banco de Desarrollo (Fonplata) destinará $us 1.000 millones para proyectos estratégicos alineados con la agenda de...
Ver más
05/02/2026 Economía
Fonplata destina $us 1.000 millones para impulsar el crecimiento económico de Bolivia
Deportes
Marcelo Martins vuelve al fútbol. Desde la dirigencia de Oriente Petrolero y la Federación Boliviana de Fútbol...
Ver más
05/02/2026 Fútbol
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
La falta de gol en los últimos siete amistosos que disputó la Selección boliviana ha generado que tanto el presidente...
Ver más
05/02/2026 Fútbol
"Nada está descartado": Costa y Villegas reabren la puerta para que Martins vuelva a la Verde
Después de coronarse campeón en el Annual Lewis Drug Pro que finalizó el domingo en Estados Unidos, el boliviano...
Ver más
05/02/2026 Multideportivo
Boliviano Conrrado Moscoso se confirma entre los tres mejores raquetbolistas del mundo
“No puedo modificar lo que establece el Comité Ejecutivo de la Odebo, lo que sí puedo decirle (a Acción de La Prensa)...
Ver más
05/02/2026 Multideportivo
Medina: “Hay una base para ponernos a planear unos Juegos de la calidad que Odebo exige”
Doble Click
La fiesta del Jueves de Compadres que se celebra hoy no es exclusiva de Bolivia; también se la vive en otros países...
Ver más
05/02/2026 Cultura
Carnaval. El Jueves de Compadres, una tradición que no es exclusiva de Bolivia
El Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia FC-BCB) comienza a ejecutar cambios...
Ver más
04/02/2026 Cultura
Cambios. Dos historiadores potosinos asumirán dirección de Casa de Moneda
Desde Bad Bunny hasta Joni Mitchell, los artistas aprovecharon la noche más importante de la música para alzar la voz...
Ver más
03/02/2026 Espectáculos
Premios. “Fuera ICE”: Los Grammy se convierten en escenario de protesta
El Pasaje Portales fue mejorado por la Alcaldía y reabierto al público la noche del jueves, el objetivo de los trabajos...
Ver más
01/02/2026 Vida
Pasaje Portales. La ciudad restrena un remozado espacio peatonal y recreativo