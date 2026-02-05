Lanzan plan integral para la seguridad en el Carnaval de Oruro

El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía presentó las medidas que ha adoptado, en alianza con varias reparticiones y empresas públicas y privadas, para darle seguridad y mejorar la calidad de recepción de los turistas extranjeros y nacionales que se trasladen a las ciudades bolivianas en tiempo de carnaval. “Estas medidas son parte del esfuerzo que estamos realizando para llevar Bolivia al mundo y traer el mundo a Bolivia”, afirmó la ministra Cinthya Yáñez.

“En concreto, son parte de la política de consolidación y extensión del turismo sostenible a través del mejoramiento de la recepción de los visitantes, tanto de los extranjeros que llegan al país, como de los nacionales que arriban a una ciudad o localidad para pasar estas festividades con sus familias y amigos. De este modo seguimos impulsando la estabilización y reactivación económicas de Bolivia”, añadió.

La Policía Boliviana desplegará un operativo de seguridad sin precedentes que se denomina “Plan Carnaval Seguro". “Esta es la base de todo: la seguridad física de todos los participantes”, dijo Yañez.

Además, junto a ONU Mujeres y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de la Presidencia, se promoverá un carnaval libre de violencia de género y de violencia en contra de las minorías vulnerables de cualquier tipo. “Queremos una fiesta en la que los protagonistas sean la responsabilidad, el respeto a todos y la solidaridad para con los demás”, señaló Cinthya Yañez.

Como parte de la construcción de la Marca País, la alianza público-privada que lidera Una Gran Nación, encargada de esta tarea, con el apoyo de Entel y de Mi Teleférico, llevará a cabo registros audiovisuales de alta calidad de los carnavales, para convertirlos en productos turísticos que perduren y que puedan usarse en el futuro según las necesidades de difusión de los atractivos nacionales en el mundo.

Por otra parte, Oruro está listo para recibir a cientos de miles de visitantes que llegan a la llamada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Bolivian Culinary Center, 28 negocios gastronómicos orureños han recibido la Certificación de Compromiso de Calidad Turística. Son restaurantes, cafés, pizzerías y confiterías entrenados en diferentes habilidades, tales como atención eficiente y cálida, procedimientos gastronómicos seguros, manejo de residuos y muchos otros componentes de un servicio de calidad.

La ministra Yañez también aseguró que se brindará “plena seguridad a los periodistas nacionales e internacionales que hagan la cobertura de estos eventos” e informó que en el Festival de Bandas se rendirá homenaje a tres músicos desaparecidos en 2025, Juan Apaza Chambi, de Eloy Apaza Chambi y de Luis Alberto Aguilar Calle.

Finalmente, Yáñez convocó “a vivir el carnaval con pasión, pero también con responsabilidad, para que cuando todo haya pasado, lo que quede de estas fiestas sean mejores estándares y muy buenos recuerdos”.