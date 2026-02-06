Ley municipal en Oruro prohíbe venta de asientos previo a Carnaval de Oruro

El Concejo Municipal de Oruro aprobó una ley que prohíbe la venta de asientos a lo largo del recorrido del último convite.

Se trata de la Ley Municipal de Régimen Excepcional de Uso y Comercialización de Asientos y Graderías instalados en el espacio público durante el desarrollo del Carnaval de Oruro.

"En el Convite y Anata no pueden vender los que se han adjudicado; ellos se han adjudicado el sábado de Peregrinación y lo que es el Carnaval domingo", explicó a los medios el presidente del Concejo Municipal de Oruro, Samuel Mendizabal.

La normativa también prevé sanciones como multas económicas progresivas en UFV, decomiso de asientos en casos graves o reincidentes y la inhabilitación para futuras adjudicaciones.

Mendizabal explicó que esta ley será remitida al Ejecutivo municipal para su promulgación en un plazo de 24 horas.