El TED Cochabamba confirma la habilitación de Manfred Reyes Villa

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba con firmó ayer la habilitación de Manfred Reyes Villa como candidato para las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo.

La Resolución TEDC-SP-JUR 0001/2026, que circula en medios de comunicación, declara improcedente la acción promovida por Julio César Tuarek Carvajal Gonzales, quien solicitó la suspensión de la candidatura de Reyes Villa a la reelección.

“Declarar improbada la demanda de inhabilitación planteada por Julio César Tuarek Carvajal Gonzales contra la candidatura al cargo de alcalde del Municipio de Cochabamba del ciudadano Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi de la Organización Política Autonomía l Para Bolivia Súmate (APB-Súmate) de acuerdo a los fundamentos de la presente Resolución”, dice parte de la resolución.

Apelación

Ayer en la tarde el diputado demandante, Carvajal, anunció que presentó un recurso de apelación a la decisión del TED de Cochabamba.

Carvajal dijo que no está conforme con la decisión del tribunal de Cochabamba y recurrirá al Tribunal Supremo Electoral para que revise la demanda.

“El TED no ha tomado en cuenta muchos aspectos de la demanda, especialmente en los que respecta a la Constitución Política del Estado (CPE).

Carvajal está a la espera de que los plazos se cumplan.

La demanda de Carvajal fue presentada el 29 de enero y, tras la revisión de los antecedentes, la sala plena resolvió el miércoles 4 de febrero que no existían fundamentos legales para impedir la participación del actual alcalde de Cochabamba en los comicios subnacionales del 22 de marzo de 2026.

Seguidores de APB Súmate confirmaron la decisión y aseguraron que el TED actuó en estricto cumplimiento de la normativa electoral.

Antes de la resolución favorable a Reyes Villa, militantes de su partido y sus rivales generaron violencia el miércoles.