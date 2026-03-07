El Gobierno confirma que el rey de España visitará al presidente Rodrigo Paz el 12 de marzo

Publicado el 07/03/2026 a las 14h40
El próximo jueves 12 de marzo, el rey de España, Felipe VI, visitará al presidente Rodrigo Paz en Bolivia, confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo.

"El 12 tendremos la visita del rey de España, que va a ser también algo trascendental. Es una visita entre amigos, es una visita de personas que han compartido una trayectoria universitaria que los une un vínculo personal", indicó Aramayo en contacto con Bolivia TV.

Explicó que al no tratarse de "una visita de Estado", de acuerdo a una agenda, más adelante se preparará la visita de Estado del presidente Paz a países europeos como España, Alemania, Bruselas, Bélgica y Francia.

"Empezamos a llevar Bolivia al mundo bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Paz", dijo.

Según un reporte del diario El Deber, Aramayo indicó que el 12 de marzo el rey de España sostendrá reuniones con empresarios almorzará con el jefe de Estado y retornará a su país ese mismo día.

El rey Felipe y el presidente Paz están invitados al acto de posesión del presidente chileno, José Antonio Kast, el miércoles 11 de marzo.

"La madre del rey Felipe, la reina Sofía visitó Bolivia cuando Jaime Paz Zamora, padre del presidente, Rodrigo Paz era presidente. La soberana llegó en mayo de 1992 a suelo boliviano y visitó los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Potosí, fue la primera vez que una reina de España visitó la Casa de la Moneda, en la Villa Imperial", publicó el diario cruceño.

