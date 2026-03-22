Bolivia elige autoridades: TSE prevé resultados preliminares a las 21:00

Este domingo, los bolivianos eligen a sus autoridades y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé que los resultados sean conocidos a las 21.00. El presidente del TSE, Gustavo Ávila, indicó que, desde la pasada elección se ha impulsado el sistema de resultados preliminares.

En ese sentido, explicó que, en las últimas semanas, las direcciones involucradas han sometido el sistema a rigurosas pruebas técnicas y logísticas para obtener los resultados a dicha hora.

"Hoy, podemos decir que está listo para su implementación. A partir de las 21 horas, permitirá brindar información preliminar al país como una señal de transparencia, oportunidad y seguidad para los electorales", expuso.

El objetivo, según Ávila, es que se instituya la costumbre de que los bolivianos conozcan los resultados el mismo día de las elecciones.

"Por eso invoco a todos que voten temprano, que el SIREPRE pueda dar resultados conforme lo planificado. Sabemos que nuestro sistema no es perfecto, ningún sistema lo es, pero también sabemos que no existe mejor camino que el voto para resolver nuestras diferencias y construir nuestro futuro".

El TSE prevé que, en caso de que haya una segunda vuelta, la misma se realizará 27 días después de las subnacionales.