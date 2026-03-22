Choquehuanca sobre la detención de Arce: "Los delitos son personales, a mí no me van a encontrar nada"
El exvicepresidente del Estado, David Choquehuanca, reapareció este domingo y, entre otros temas, se refirió a la detención del exmandatario Luis Arce, afirmando que "los delitos son personales" y que a él no se le encontrará "nada".
"Los delitos son personales, nuestros pueblos no son corruptos", aseveró.
En ese sentido, Choquehuanca recordó que Arce está detenido acusado por delitos cometidos durante su etapa como Ministro de Economía y no por acciones realizada de cuando fue Presidente del Estado.
Por eso, aseguró que a él, como exvicepresidente, no se le podrá "encontrar absolutamente nada".
"Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. A mí no me van a encontrar absolutamente nada", sentenció.
Luis Arce cumple detención preventiva en el penal de San Pero acusado de delitos vinculados al caso del Fondo Indígena, cometidos cuando ejercía como Ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales.