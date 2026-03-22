Choquehuanca sobre la detención de Arce: "Los delitos son personales, a mí no me van a encontrar nada"

País
OXÍGENO
Publicado el 22/03/2026 a las 14h09
ESCUCHA LA NOTICIA

El exvicepresidente del Estado, David Choquehuanca, reapareció este domingo y, entre otros temas, se refirió a la detención del exmandatario Luis Arce, afirmando que "los delitos son personales" y que a él no se le encontrará "nada".

"Los delitos son personales, nuestros pueblos no son corruptos", aseveró.

En ese sentido, Choquehuanca recordó que Arce está detenido acusado por delitos cometidos durante su etapa como Ministro de Economía y no por acciones realizada de cuando fue Presidente del Estado.

Por eso, aseguró que a él, como exvicepresidente, no se le podrá "encontrar absolutamente nada".

"Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. A mí no me van a encontrar absolutamente nada", sentenció.

Luis Arce cumple detención preventiva en el penal de San Pero acusado de delitos vinculados al caso del Fondo Indígena, cometidos cuando ejercía como Ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
2
Presidente Paz felicita a autoridades electas y anuncia trabajo conjunto
3
Al 90% del conteo rápido: JP Velasco y Otto Ritter se perfilan a segunda vuelta por la Gobernación de Santa Cruz

Lo más compartido

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
2
Surge un acuerdo político tácito para cambiar la Ley de Régimen Electoral
3
Bolívar, Always Ready, Blooming e Independiente tienen sus rivales en las Copas
4
7,5 millones de bolivianos irán hoy a las urnas a elegir a más de 5 mil autoridades
5
Paz: "Mañana empezamos a trabajar con las nuevas autoridades en un momento difícil"

Más en País

23/03/2026
Fiesta democrática Cochabamba acudió a las urnas masivamente
La Cochabamba vivió ayer una fiesta democrática marcada con una gran asistencia a los recintos electorales habilitados para las elecciones subnacionales 2026,...
Ver más
23/03/2026
Al menos seis departamentos elegirán su gobernador en segunda vuelta
Al menos seis departamentos irán a la segunda vuelta para elegir gobernador su gobernador, de acuerdo con los resultados preliminares de la Elección...
Ver más
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció ayer que, tras las elecciones subnacionales, el Gobierno iniciará contactos con líderes políticos con representación parlamentaria para impulsar...
Ver más
23/03/2026
El Gobierno buscará a los líderes políticos para acordar el 50-50
Con el 90% de avance en el conteo rápido del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), los candidatos Juan Pablo Velasco, de la agrupación Libre, y Otto Ritter, de Santa Cruz Para...
Ver más
23/03/2026
Al 90% del conteo rápido: JP Velasco y Otto Ritter se perfilan a segunda vuelta por la Gobernación de Santa Cruz
El presidente Rodrigo Paz felicitó a las autoridades electas en las elecciones subnacionales de este domingo, a través de su cuenta oficial en X, destacando la participación ciudadana y la...
Ver más
23/03/2026
Presidente Paz felicita a autoridades electas y anuncia trabajo conjunto
El candidato Juan Pablo Velasco se impone en la elección a la Gobernación de Santa Cruz, según el conteo rápido al 69% (29%) del coteo rápido difundido tras la jornada de las elecciones...
Ver más
22/03/2026
Conteo rápido al 69% muestra a JP Velasco al frente por la Gobernación cruceña
En Portada
23/03/2026 Cochabamba
Reyes Villa: “Ha ganado Cochabamba y vamos a seguir con el progreso”
“Hemos ganado por amplia mayoría y vamos a rajarnos por la Llajta”, dijo ayer Manfred Reyes Villa, tras conocer los datos del Sistema de Resultados Electorales...
vista
23/03/2026 Cochabamba
Loza se perfila para tomar las riendas de la Gobernación
Leonardo Loza (Alianza Unidos por los Pueblos) es el virtual ganador para Gobernador de Cochabamba según los resultados que emitió el Sistema de Resultados...
vista
23/03/2026 País
El Gobierno buscará a los líderes políticos para acordar el 50-50
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció ayer que, tras las elecciones subnacionales, el Gobierno iniciará contactos con líderes políticos con...
vista
23/03/2026 País
Al menos seis departamentos elegirán su gobernador en segunda vuelta
Al menos seis departamentos irán a la segunda vuelta para elegir gobernador su gobernador, de acuerdo con los resultados preliminares de la Elección...
vista
22/03/2026 Cochabamba
Resultados preliminares: Manfred y Loza lideran el voto en Cochabamba
El Tribunal Supremo Electoral presentó los resultados preliminares de las Elecciones Subnacionales.
vista
23/03/2026 País
Al 90% del conteo rápido: JP Velasco y Otto Ritter se perfilan a segunda vuelta por la Gobernación de Santa Cruz
Con el 90% de avance en el conteo rápido del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), los candidatos Juan Pablo Velasco, de la agrupación...
vista
Actualidad
Con el 94% de actas computadas del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE),...
Ver más
23/03/2026 Cochabamba
Loza lidera la Gobernación, pero aún se perfila una posible segunda vuelta en Cochabamba
La Cochabamba vivió ayer una fiesta democrática marcada con una gran asistencia a los recintos electorales habilitados...
Ver más
23/03/2026 País
Fiesta democrática Cochabamba acudió a las urnas masivamente
Leonardo Loza (Alianza Unidos por los Pueblos) es el virtual ganador para Gobernador de Cochabamba según los resultados...
Ver más
23/03/2026 Cochabamba
Loza se perfila para tomar las riendas de la Gobernación
En el municipio de Cercado de Cochabamba, hasta la medianoche de ayer lideraba el candidato de APB-Súmate, Manfred...
Ver más
23/03/2026 Cochabamba
Reyes Villa lleva la delantera en conteo rápido con 47,7% de votos
Deportes
El mundialista Marco Antonio Etcheverry, quien estuvo en La Paz la semana pasada, dijo que la ilusión de la hinchada...
Ver más
23/03/2026 Fútbol
Marco Etcheverry: “Ante Surinam no será un partido fácil” y “no creo que haya una ventaja”
La Gloria Eterna, como se denomina a la Copa Libertadores, y La Gran Conquista, a la Copa Sudamericana ya están en...
Ver más
22/03/2026 Fútbol
Bolívar, Always Ready, Blooming e Independiente tienen sus rivales en las Copas
Marcelo Claure, presidente de Bolívar, en medio de la disputa mediática que sostiene con Fernando Costa y los...
Ver más
16/03/2026 Fútbol
Marcelo Claure recibe a Gianni Infantino en Miami, ¿de qué hablaron?
Con goles de Luis Haquín, Juan Godoy y Fernando Nava, ayer, la Selección Nacional ganó a Trinidad y Tobago por 3 a 0 en...
Ver más
16/03/2026 Fútbol
Crece la esperanza: La Verde goleó a Trinidad y Tobago antes del repechaje
Doble Click
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
Ver más
03/10/2026 Cultura
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, a través del Viceministerio de Culturas y...
Ver más
23/03/2026 Cultura
La Jornadas Culturales levantan telón hoy con cinco mesas temáticas
ELos Iracundos, bajo la dirección artística de Sebastián Velásquez, continúan su legado en 2026 con el “Amor y Fe Tour...
Ver más
23/03/2026 Cultura
Cartelera: El legado de Los Iracundos llega a Cochabamba
El cineasta boliviano Juan Cristóbal Ríos disertará en el taller de “Creación Documental Guerrilla”, que impulsa el...
Ver más
20/03/2026 Cine
El cineasta Juan Cristóbal Ríos expone en el mArtadero