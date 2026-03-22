Waldo Albarracín emite su voto: "En Bolivia sabemos practicar la democracia"

Waldo Albarracín, candidato a la Alcaldía de El Alto por la agrupación Venceremos, emitió su voto este domingo en la Unidad Educativa San Andrés, ubicada en la zona de Cota Cota. Albarracín calificó que esta jornada sirve para "fortalecernos y renovarnos democráticamente como Estado".

"Este tipo de elecciones no se realiza todos los días y representa una oportunidad para que el pueblo boliviano, en municipios y departamentos, elija a la persona que considere más idónea. Es también una forma de fortalecernos y renovarnos democráticamente como Estado", afirmó.

El candidato subrayó la importancia de respetar las normas electorales vigentes, evitando cualquier tipo de propaganda durante la jornada, y remarcó que ello no limita la expresión de un compromiso con el fortalecimiento democrático del país.

"Más allá de los resultados, lo importante es que el pueblo boliviano pueda decir que ha elegido a sus autoridades. Bolivia necesita avanzar en una misma dirección, en cada ciudad y municipio Invito a todos los bolivianos a participar con una legítima aspiración de que este proceso contribuya a una evolución institucional para todo el país", mencionó.

En relación con la transparencia del proceso, Albarracín expresó su confianza en que se desarrollará de manera adecuada.

"Siempre debe esperarse transparencia. Es fundamental demostrar, tanto a nivel nacional como internacional, que en Bolivia sabemos practicar la democracia y fortalecer nuestras instituciones a través del voto", afirmó.

El candidato destacó que aguardará los resultados en su casa de campaña, aunque enfatizó que la jornada debe ser entendida como una victoria colectiva. "El solo hecho del acto electoral debe generar una sensación de triunfo para el país en su conjunto, porque se trata de reforzar nuestras instituciones y garantizar la legitimidad ciudadana de las autoridades electas".