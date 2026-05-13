El Presidente promulga la norma que abroga la Ley 1720

País
ABI y Los Tiempos
Publicado el 13/05/2026 a las 22h16
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó este miércoles la norma legislativa que abroga la Ley 1720, y declaró, en un video publicado en sus redes sociales, que esa decisión fue resultado del diálogo y los consensos alcanzados entre distintos sectores del país.

“Como resultado del diálogo, como resultado de encontrarnos entre todos los bolivianos, la Ley 1720 fue abrogada”, afirmó la autoridad en el video, señalando que la norma deja de tener vigencia de manera definitiva. “¿Qué significa la palabra abrogación? Eliminación, ya no existe. Se acabó esa ley”, explicó.

 

Siguiente paso

El jefe de Estado indicó que el siguiente paso será trabajar en una nueva legislación de tierras concebida con la participación de todos los sectores nacionales involucrados en el tema.

 “Tenemos que tratar una nueva normativa para todo el país, una nueva ley sobre la tierra, con consensos, socializando, escuchando a todos los sectores”, manifestó.

Asimismo, el Presidente subrayó que el objetivo de esa iniciativa es consolidar una ley equilibrada, justa y representativa para toda la población boliviana.

“Eso hará de esa nueva ley, una ley fuerte, una ley justa, una ley equilibrada, una ley para todos los bolivianos, una ley para toda la patria”, concluyó.

La abrogación de la Ley 1720 se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno y del Parlamento por garantizar la participación ciudadana, la concertación social y la construcción de políticas agrarias que respondan a las necesidades de todos los bolivianos.

La ley abrogada autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir la clasificación de pequeñas propiedades rurales privadas en medianas propiedades, dentro del régimen agrario vigente.

Esa conversión permitía al titular del predio acceder a crédito bancarios con la garantía de su terreno, para invertir en maquinaria e insumos y mejorar su productividad.

La exigencia de abrogar esa norma fue el motivo de una marcha de campesinos de las tierras bajas. Luego, la COB y otras organizaciones sumaron esa demanda a sus reclamos en temas generales como el incremento salarial en un 20%, e incluso la renuncia del Presidente.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Multitudinario reclamo universitario contra el gobierno argentino
2
Empresa china CRRC promueve movilidad verde rumbo al Mundial 2026 en Ciudad de México
3
YPFB suspende el servicio de gas natural por redes en Achacachi y Warisata por bloqueo en Konani
4
Gobierno ve fin “político” en protestas y sectores suman bloqueos y demandas
5
Policía desbloquea sin enfrentamientos la ruta La Paz-Caranavi en los Yungas

Más en País

13/05/2026
Bloqueos provocan una segunda muerte en La Paz
Los bloqueadores impiden el paso de ambulancias. Además de dos fallecimientos este miércoles, esa circunstancia pone en riesgo la vida de media docena de...
Ver más
13/05/2026
Magisterio urbano ve avances en diálogo con el Gobierno
El diálogo entre la dirigencia del sector y el Ministerio de Educación está en cuarto intermedio hasta este sábado, los maestros urbanos suspendieron sus...
Ver más
Se trata de una turista extranjera fallecida en Desaguadero por falta de asistencia médica oportuna, debido a los bloqueos y la amenaza de grupos movilizados. En El Alto una explosión destrozó la...
Ver más
13/05/2026
Fallece una mujer y un menor pierde 4 dedos por movilizaciones
Un “instructivo” publicado en Facebook ordena a sus afiliados ejecutar la obstrucción de “calles y avenidas” desde la medianoche de este miércoles.
Ver más
13/05/2026
La COD de Cochabamba instruye bloqueos
La Cámara Baja aceptó las modificaciones realizadas por la Alta la noche este martes. La norma, que debe ser promulgada por el presidente establece la formulación, en 60 días como máximo, de otra ley...
Ver más
13/05/2026
Diputados sancionan abrogación de la Ley 1720
 La tarde de este miércoles, la Policía y los maestros rurales protagonizaron un enfrentamiento en el centro paceño. Los efectivos policiales lanzaron agentes químicos para dispersar a los...
Ver más
13/05/2026
La Policía y los maestros rurales se enfrentan en el centro paceño
En Portada
13/05/2026 País
Diputados sancionan abrogación de la Ley 1720
La Cámara Baja aceptó las modificaciones realizadas por la Alta la noche este martes. La norma, que debe ser promulgada por el presidente establece la...
vista
13/05/2026 País
Bloqueos provocan una segunda muerte en La Paz
Los bloqueadores impiden el paso de ambulancias. Además de dos fallecimientos este miércoles, esa circunstancia pone en riesgo la vida de media docena de...
vista
13/05/2026 Seguridad
Fiscalía afirma que falta de garantías impide ejecutar orden de aprehensión contra Evo
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, afirmó que la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales aún no fue ejecutada debido a que la Policía...
vista
13/05/2026 Seguridad
Policía aprehende a una persona con casi Bs 5 millones e investiga presunto financiamiento a bloqueos
El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que se aprehendió a una persona en posesión de casi Bs 5 millones, por lo que se investiga...
vista
13/05/2026 País
El Presidente promulga la norma que abroga la Ley 1720
Paz anunció que se formulará el proyecto de “una nueva normativa para todo el país, una nueva ley sobre la tierra, con consensos, socializando, escuchando a...
vista
13/05/2026 País
La Policía y los maestros rurales se enfrentan en el centro paceño
 La tarde de este miércoles, la Policía y los maestros rurales protagonizaron un enfrentamiento en el centro paceño. Los efectivos policiales lanzaron agentes...
vista
Actualidad
Los bloqueadores impiden el paso de ambulancias. Además de dos fallecimientos este miércoles, esa circunstancia pone en...
Ver más
13/05/2026 País
Bloqueos provocan una segunda muerte en La Paz
El diálogo entre la dirigencia del sector y el Ministerio de Educación está en cuarto intermedio hasta este sábado, los...
Ver más
13/05/2026 País
Magisterio urbano ve avances en diálogo con el Gobierno
Paz anunció que se formulará el proyecto de “una nueva normativa para todo el país, una nueva ley sobre la tierra, con...
Ver más
13/05/2026 País
El Presidente promulga la norma que abroga la Ley 1720
Se trata de una turista extranjera fallecida en Desaguadero por falta de asistencia médica oportuna, debido a los...
Ver más
13/05/2026 País
Fallece una mujer y un menor pierde 4 dedos por movilizaciones
Deportes
La empresa china CRRC realizó recientemente en la capital mexicana una jornada de puertas abiertas titulada "Ir al...
Ver más
13/05/2026 Fútbol
Empresa china CRRC promueve movilidad verde rumbo al Mundial 2026 en Ciudad de México
El presidente Rodrigo Paz informó que realizan las gestiones para que los jugadores de la Selección de Talla Baja se...
Ver más
13/05/2026 Fútbol
Selección de Talla Baja se alista para el Mundial de Marruecos
“Estamos haciendo un gran esfuerzo económico, solo esperamos que los jugadores respondan en la misma medida”, dijo...
Ver más
13/05/2026 Fútbol
Bolívar y Nacional Potosí se enfrentan hoy en el Siles a pesar del bloqueo de carreteras
"Nuestra Selección de Talla Baja ya tiene las maletas listas para representar a Bolivia en el Mundial de Marruecos",...
Ver más
12/05/2026 Fútbol
Selección Boliviana de Talla Baja tiene listas las maletas para viajar al Mundial de Marruecos
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
El actor británico Michael Pennington falleció el pasado 10 de mayo a los 82 años, según informó The Telegraph. No se...
Ver más
13/05/2026 Cine
Fallece Michael Pennington, villano de la Estrella de la Muerte en 'Star Wars'
El director neozelandés Peter Jackson recibió una Palma de Oro honorífica en la apertura del Festival de Cannes, un...
Ver más
13/05/2026 Cine
Festival de Cannes comienza con la Palma de Oro para Jackson
En el marco del “Día del Escritor Boliviano”, la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC) y el Colectivo...
Ver más
12/05/2026 Cultura
Rinden homenaje a Gaby Vallejo en el Día del Escritor Boliviano
La presentación del cantante argentino Miguel Mateos en el Hotel Cochabamba destaca en la amena agenda cultural...
Ver más
11/05/2026 Música
Agenda: 40 años después, “Solos en América” con Miguel Mateos