El Presidente promulga la norma que abroga la Ley 1720

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó este miércoles la norma legislativa que abroga la Ley 1720, y declaró, en un video publicado en sus redes sociales, que esa decisión fue resultado del diálogo y los consensos alcanzados entre distintos sectores del país.

“Como resultado del diálogo, como resultado de encontrarnos entre todos los bolivianos, la Ley 1720 fue abrogada”, afirmó la autoridad en el video, señalando que la norma deja de tener vigencia de manera definitiva. “¿Qué significa la palabra abrogación? Eliminación, ya no existe. Se acabó esa ley”, explicó.

Siguiente paso

El jefe de Estado indicó que el siguiente paso será trabajar en una nueva legislación de tierras concebida con la participación de todos los sectores nacionales involucrados en el tema.

“Tenemos que tratar una nueva normativa para todo el país, una nueva ley sobre la tierra, con consensos, socializando, escuchando a todos los sectores”, manifestó.

Asimismo, el Presidente subrayó que el objetivo de esa iniciativa es consolidar una ley equilibrada, justa y representativa para toda la población boliviana.

“Eso hará de esa nueva ley, una ley fuerte, una ley justa, una ley equilibrada, una ley para todos los bolivianos, una ley para toda la patria”, concluyó.

La abrogación de la Ley 1720 se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno y del Parlamento por garantizar la participación ciudadana, la concertación social y la construcción de políticas agrarias que respondan a las necesidades de todos los bolivianos.

La ley abrogada autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir la clasificación de pequeñas propiedades rurales privadas en medianas propiedades, dentro del régimen agrario vigente.

Esa conversión permitía al titular del predio acceder a crédito bancarios con la garantía de su terreno, para invertir en maquinaria e insumos y mejorar su productividad.

La exigencia de abrogar esa norma fue el motivo de una marcha de campesinos de las tierras bajas. Luego, la COB y otras organizaciones sumaron esa demanda a sus reclamos en temas generales como el incremento salarial en un 20%, e incluso la renuncia del Presidente.