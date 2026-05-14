Alertan impacto antidemocrático de movilizaciones

El pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz planteado por la Central Obrera Boliviana (COB) se constituyen en un golpe de Estado, un plan que tiene el fin de alentar una ruptura constitucional, alertaron legisladores y autoridades.

Los diputados Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, y Lissa Claros, de Libre, exteriorizaron su preocupación sobre la radicalización de las protestas impulsadas por ente matriz y sectores campesinos.

"Dicen bloqueo indefinido, violando derechos humanos del conjunto de la población, bloqueo indefinido hasta que renuncie el presidente del Estado; o sea, hasta que se rompa el orden constitucional y se destruya el sistema democrático", declaró Alarcón.

"En el momento en que le piden a un presidente la renuncia con bloqueos indefinidos y dicen los bloqueadores que no van a negociar, ya se está generando un golpe de Estado contra la democracia y el orden constitucional", añadió.

“Mano dura”

Por su lado, Claros pidió a Paz asumir medidas para frenar las movilizaciones que dejan graves perjuicios y anunció su respaldo. "Exhortamos al Gobierno de Rodrigo Paz a tener mano dura de manera inmediata", señaló.

"Desde la Asamblea Legislativa vamos a respaldar todas las decisiones que sean necesarias para restituir el orden en La Paz, en todo el Estado, no le tiene que tener miedo", señaló.

En su juicio, "no son ciudadanos que luchan por las reivindicaciones sociales, son grupos de terroristas, que al final están generando caos y dolor en la población boliviana".

En el mismo sentido, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pidió al presidente Paz que ponga orden y "mano dura" tras advertir sobre un movimiento alentado por "gente subversiva".

"La solución es que el Gobierno ponga mano dura y ponga paz en este país. Ya es el colmo, es decir, ¿ponen o no ponen orden?

"Tiene que poner orden, lo que yo les he dicho, en la reunión que ha habido en el hotel Cochabamba, pongan orden en el país, no hay otra forma. Es la forma de lograr solucionar el tema", dijo el alcalde a la radio Kancha Parlaspa de la red Erbol.

Alarcón consideró que el Gobierno tiene que evaluar estos anuncios, la convocatoria al diálogo y las medidas que aplicará para hacer prevalecer el orden social.

"El Gobierno tendrá que evaluar y tendrá que medir en qué momento podrá ser el diálogo, como lo está pidiendo, con gente que no quiere dialogar", señaló.

Una de las condiciones para que se concrete ese escenario es que los movilizados cambien de postura.

"Si cambiarían la posición, habría que verlo, pero el que tendrá que evaluar esos mecanismos tiene que ser el propio Gobierno", señaló.