Cocaleros deciden radicalizar bloqueos en el trópico de Cochabamba

Los cocaleros del trópico de Cochabamba anunciaron este martes que masificarán los bloqueos en esa región y aseguraron que no aceptarán ningún tipo de negociación con el Gobierno. Además, afirmaron que realizarán controles a todas las personas que circulen por los puntos de protesta y rastrillajes para identificar a supuestos agentes de inteligencia.

El dirigente Isidro Auca, ejecutivo de la Federación Única Centrales Unidas del Trópico de Cochabamba, señaló que las movilizaciones continuarán, ya que aseguran tener información de que personal de inteligencia vestido de civil estaría ingresando al trópico y alojándose en domicilios particulares.

Auca dijo además que "defenderán" con la vida a Evo Morales, quien tiene una orden de aprehensión, imputado por la supuesta comisión de trata agravada de personas. El expresidente es acusado por este delito debido a la denuncia de una relación que habría mantenido con una menor de edad, de la cual nació una niña, según el pliego acusatorio. La Fiscalía informó que recolectó más de 170 pruebas y cumplió con todas las notificaciones respectivas.

Por su parte, Vicente Choque, dirigente nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) indicó que desde el trópico de Cochabamba no aceptarán ninguna negociación con el Gobierno nacional y que las protestas continuarán.

"Nosotros queremos llamar a todos los movilizados a tener mucho cuidado porque el Gobierno está recabando información de inteligencia para intimidar", manifestó.

Este martes, la Central Obrera Boliviana (COB) determinó, en un ampliado, enviar una conminatoria y un planteamiento para la pacificación y la recuperación del país al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, el cual tiene que ser atendido de manera inmediata, informó el secretario ejecutivo, Mario Argollo. Además, este ente matriz pidió disculpas a todos los ciudadanos que no comprenden su movilización y desconoció a Evo Morales, al asegurar que "no ha existido ninguna intención de favorecer a ningún viejo político del país".

COB conciliadora

"Con esto manifestamos al pueblo boliviano y a los sectores movilizados que la lucha continúa hasta recibir, seguramente de manera inmediata, la respuesta del Gobierno", afirmó Argollo, a tiempo de exigir que las autoridades se pongan a trabajar. Ofreció esas declaraciones en una conferencia de prensa convocada después de la realización del ampliado, en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb).

Este martes, Bolivia ingresó a los 46 días de bloqueos y protestas. La Paz es el departamento más afectado porque sufre desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible. La medida de presión es protagonizada por la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos y choferes, entre otros sectores sociales.