Senadores conforman comisión de investigación para esclarecer hallazgo de droga en madera

La Cámara de Senadores conformó una Comisión Especial de Investigación destinada a esclarecer los supuestos hechos, circunstancias y posibles responsabilidades vinculadas a recientes casos de incautación de droga detectados en cargamentos de madera exportados desde Bolivia.

Durante la 136.ª Sesión Ordinaria, el pleno analizó distintas propuestas presentadas sobre esta temática y determinó consolidarlas en una sola Resolución Camaral, que recogerá los principales elementos planteados por las iniciativas legislativas debatidas.

Entre los aspectos acordados se encuentra la conformación de una comisión multipartidaria integrada por hasta siete senadoras y senadores, cuyos miembros serán propuestos por las distintas bancadas con representación en la Cámara Alta.

La resolución definirá el plazo de funcionamiento de la instancia investigadora y los alcances de su labor.

El debate legislativo coincidió, también, en la necesidad de que la Cámara de Senadores contribuya al esclarecimiento de estos hechos y fortalezca las tareas de fiscalización y control que le confiere la Constitución Política del Estado.

Autoridades antinarcóticos y de la Fiscalía de Chile, el 8 de junio, incautaron un cargamento de 108 toneladas de droga impregnada en madera de exportación boliviana en el puerto chileno de Arica.

Las autoridades chilenas informaron que la droga iba a ser enviada a más de 14 puertos alrededor del mundo, principalmente en Europa, Estados Unidos y Oceanía.

Entre tanto, el Ministerio Público de Bolivia indicó que citaría a cinco personas. Además, en el marco de las investigaciones que inició, ya realizó el allanamiento a diferentes aserraderos del país.

La pasada semana, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que se creó una comisión internacional para investigar el caso, para lo que se sostuvo una reunión entre la Unión Europea, con la Policía de España y con la Administración de Control de Drogas (DEA).