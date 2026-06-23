Los reencuentros emotivos marcan la liberación de choferes en los bloqueos

Después de más de 50 días de bloqueo, las carreteras se convirtieron en escenario de emotivos reencuentros entre las familias de los 5.000 choferes que quedaron atrapados en las barricadas.

En las primeras horas de la declaratoria del estado de excepción el sábado por fin varios conductores pudieron llegar a sus hogares.

Pareja

Uno de los reencuentros más emotivos fue el de un conductor con su esposa en Parotani, en Cochabamba. La mujer esperaba en la carretera el retorno de su pareja y, al verlo llegar en su camión, salió a su encuentro para abrazarlo.

El conductor relató que salió el 3 de mayo con un cargamento de hilos con destino a una empresa en Cochabamba; sin embargo, los bloqueos le impidieron llegar a su destino.

“Realmente hemos estado secuestrados por los bloqueadores, no teníamos alimentos, no nos daban agua, se nos acabó todo, hemos padecido fuerte”, recordó.

Contó que junto a sus compañeros tuvieron que alimentarse con papas hervidas, en otras ocasiones con un poco de arroz o agua hervida con alguna yerba del lugar. Detalló que el frío fue otro de los inconvenientes, e incluso indicó que llegó a prestar frazadas a unos ciudadanos paraguayos que no tenían con qué cubrirse durante la noche.

La pareja, de 62 y 63 años, volvió a reencontrarse y agradeció a la Policía por la liberación de las carreteras y la restitución de la transitabilidad.

Choferes

Otro de los hechos se registró en el sector de Confital, donde un conductor rompió en llanto al enterarse de que ya podía continuar su viaje. Bajó de la cabina de su motorizado y, emocionado, saludó a sus compañeros.

En otro punto de la carretera en Cochabamba, los transportistas mostraron un gesto de solidaridad con los policías que llegaron al lugar para despejar las vías en cumplimiento del estado de excepción dispuesto por el Gobierno.

Mientras los motorizados retomaban su recorrido, algunos choferes abrieron las ventanas de sus camiones y entregaron alimentos y agua a los efectivos policiales que permanecían en la zona, con el fin de resguardar las rutas y evitar nuevos bloqueos.

“Pan y agua”

Tras 51 días de permanecer varado en carretera a causa de los bloqueos, el transportista Emiliano Veizaga logró retomar este sábado su viaje hacia la ciudad de La Paz y relató las dificultades que enfrentó junto a otros choferes durante su permanencia en la ruta.

Veizaga explicó que partió desde Santa Cruz transportando maquinaria con destino a La Paz, pero su recorrido fue interrumpido en la zona de Panduro, en la carretera Oruro–La Paz, donde permaneció bloqueado por varias semanas.