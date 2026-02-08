Refuerzan seguridad en distintos puntos de la ciudad por el Carnaval
El comandante departamental de la Policía Boliviana, coronel Alejandro Basto, informó ayer que se ejecutan operativos de control y seguridad en mercados, terminales y distintos puntos de la ciudad, además de la difusión de mensajes de seguridad ciudadana y spots preventivos en unidades policiales y terminales, en el marco de las fiestas carnavaleras del Corso de Corsos.
Basto detalló que, como resultado de estos operativos, nueve personas fueron aprehendidas por presunta participación en hechos de robo, y exhortó a la población a formalizar las denuncias correspondientes. “Es importante que las personas acompañen la denuncia”, remarcó.
Asimismo, indicó que se realizó un operativo en coordinación con la Dirección de Tránsito para la socialización de un nuevo reglamento, en el marco del relanzamiento del servicio con la incorporación de nuevos efectivos policiales.