TSJ ordena mayor control de detenciones preventivas

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó la aplicación excepcional de la detención preventiva en todo el país, junto con la revisión de oficio de los casos en los que ya no se justifique su continuidad o la aplicación de esa medida se haya extendido más allá de parámetros razonables.

Esa decisión, emitida este jueves 28 de mayo, busca reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios y evitar el uso excesivo o arbitrario de la detención preventiva en el sistema judicial.

“A las autoridades jurisdiccionales en materia penal, al momento de resolver solicitudes de aplicación de medidas cautelares personales, observen y apliquen de manera estricta los principios de necesidad, racionalidad, de carácter excepcional, subsidiario, provisional y proporcional de la detención preventiva, realizando un control reforzado de constitucionalidad y convencionalidad”, señala la instrucción.

El documento del TSJ establece que los jueces deben evaluar con mayor rigor los presupuestos legales y procesales antes de dictar la aplicación de la detención preventiva, considerando su carácter excepcional dentro del proceso penal.

Asimismo, la Sala Plena dispuso que se priorice la aplicación de medidas cautelares menos restrictivas y el uso de herramientas tecnológicas de control judicial, como el sistema ROMA–ARGO.

La instrucción también contempla la revisión inmediata de las detenciones preventivas cuyo plazo haya vencido, con el fin de evitar prolongaciones indebidas y garantizar el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad.