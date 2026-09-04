Confirman 2 muertos por explosiones en Viacha

“Son 59 heridos, siete personas desaparecidas y dos personas confirmadas que han fallecido. Vamos a poder dar mayor información una vez que se haga el trabajo de movimiento de escombros en el lugar”, anuncio la noche de este viernes el subcomandante nacional de la Policía, coronel Roger Roca, al emitir el primer reporte de su institución sobre las consecuencias de las explosiones en un cuartel de Viacha, donde continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros dentro del Regimiento Bolívar.

La autoridad indicó que, hasta el momento, se tiene el reporte de 59 personas heridas, siete desaparecidas y dos fallecidas confirmadas tras el hecho.

El jefe policial señaló que los equipos de emergencia continúan realizando labores de remoción de escombros y enfriamiento del área afectada, debido a que todavía existen condiciones de riesgo dentro del recinto militar.

Roca evitó adelantar hipótesis sobre las causas de la explosión y pidió esperar los resultados de las investigaciones técnicas.

“Preferimos esperar que el equipo investigativo haga su trabajo y podamos determinar de forma fehaciente qué fue lo que sucedió”, manifestó.

Sobre las personas afectadas, el coronel Roca explicó que todavía no se brindará información sobre la identidad o si corresponden a personal civil o militar, debido a que se debe realizar la verificación correspondiente.

También indicó que se debe esperar el trabajo del médico forense para determinar las causas precisas del fallecimiento de las dos víctimas fatales.

“No podemos determinar la causa de la muerte mientras un médico forense no haga una autopsia”, afirmó.

Asimismo, indicó que la investigación establecerá qué tipo de material provocó la detonación, considerando que el sector afectado corresponde a un área donde se realizan actividades relacionadas con entrenamiento y reparación de armas.

Zona bajo control

Roca informó que la situación en el lugar se encuentra controlada y que se continúa con el enfriamiento del área para permitir el avance de los trabajos especializados.

La Policía mantiene cordones de seguridad y pidió paciencia a las familias evacuadas de las zonas cercanas, hasta que existan condiciones seguras para retornar a sus viviendas.

La investigación continúa con la participación de unidades policiales especializadas y el Ministerio Público, quienes realizan las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias de la explosión registrada en el Regimiento Bolívar de Viacha.