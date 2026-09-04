Explosiones en cuartel de Viacha causan daños materiales

Dos explosiones generaron alarma en inmediaciones de una unidad militar en Viacha. Vecinos reportan daños materiales y la presencia de ambulancias en el lugar. Efectivos militares pidieron a la población alejarse mientras se espera un informe oficial, publicó la Red Uno en su página web, este viernes a las 16:18.

“La primera explosión (…) destruyó parte de la entrada al cuartel. La segunda fue más fuerte y afectó viviendas vecinas”, relató una habitante de esa ciudad paceña, citada por Red Uno.

Treinta minutos después, el Ministerio de Defensa informó, mediante su cuenta de Facebook que “una detonación accidental de material pirotécnico se registró la tarde de este viernes en dependencias del Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “Bolívar”, ubicado en Viacha, departamento de La Paz, ocasionando daños de consideración en infraestructura y depósitos, sin que se reporten personas heridas o fallecidas.

“El incidente ocurrió aproximadamente a las 14:30, en el sector destinado al almacenamiento de material pirotécnico del Centro General de Mantenimiento. De acuerdo con el reporte inmediato emitido por la unidad militar, el material que detonó correspondía a fuegos artificiales y formaba parte de la asignación e inventario del Ministerio de Defensa.

Como consecuencia de la detonación se registraron daños materiales en la infraestructura y depósitos del recinto militar. El informe establece que no existe afectación a la vida ni a la integridad física del personal militar o civil.

Tras el hecho, se dispuso el aseguramiento del área afectada y se activaron las acciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo la detonación y determinar la magnitud de los daños ocasionados.

El reporte preliminar no establece, por el momento, la cantidad de material pirotécnico almacenado, las causas que originaron la detonación ni el monto de las pérdidas materiales.

Las autoridades militares realizarán la evaluación técnica correspondiente y continuarán con las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias del incidente y establecer las responsabilidades que correspondan, conforme a la normativa vigente.