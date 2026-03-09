Los Premios Oscar 2026 se preparan para una noche histórica en Hollywood

Cecilia Tapia
Publicado el 09/03/2026 a las 12h24
La cuenta regresiva ya comenzó para los 98th Academy Awards, que se celebrarán el próximo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. La ceremonia reunirá a las mayores figuras del cine mundial y promete varias sorpresas, récords y momentos memorables.

La gala será conducida por el comediante y presentador Conan O’Brien, quien estará a cargo de guiar una de las noches más importantes de la industria cinematográfica.

Uno de los datos que más ha llamado la atención este año es el dominio de la película Sinners, que llega como la gran favorita tras conseguir 16 nominaciones, una cifra que la coloca entre las producciones con más menciones en la historia de los premios.

Además, esta edición marcará un cambio importante dentro de la premiación, ya que la Academia incorporó una nueva categoría: Mejor Casting, ampliando el número de galardones y reconociendo el trabajo detrás de la selección de actores en las producciones cinematográficas.

Como cada año, los Oscar no solo celebrarán lo mejor del cine, sino que también estarán acompañados de actuaciones musicales, homenajes y momentos virales que suelen dominar las redes sociales durante la ceremonia. 

El mundo del espectáculo ya espera con expectativa quiénes serán los grandes ganadores de la noche y qué películas lograrán llevarse la codiciada estatuilla dorada.

